Weer schappen leeg bij Jumbo door boycot van producten

De Veghelse supermarktketen Jumbo boycot op dit moment verschillende producten van Kraft Heinz. Dat wordt onder meer duidelijk uit kaartjes in het schap van winkels van Jumbo, meldt Distrifood. Bij Jumbo is een eerdere boycot van producten net voorbij nadat er in april een akkoord werd bereikt met meerdere grote fabrikanten. Daardoor keerden producten van onder andere Milka, Oreo en Douwe Egberts terug in de schappen.

De nieuwe boycot geldt voor verschillende merken van de fabrikant van onder meer Heinz, De Ruijter, Venz, Honig, Karvan Cévitam, Roosvicee en Wijko.

Zo spotte Distrifood op de winkelvloer kaartjes bij producten van Honig met de tekst: "Jumbo maakt zich hard voor lage prijzen, zodat je niet meer betaalt dan nodig is. Hierdoor is dit product momenteel niet verkrijgbaar. We zijn met de leverancieer in gesprek."

In gesprek

Bronnen binnen Jumbo bevestigen tegen Distrifood dat er momenteel een boycot van verschillende producten van de fabrikant gaande is.

"Het valt alleen niet in alle gevallen heel erg op, omdat er nog een voorraad aanwezig is in het magazijn", zo wordt gezegd. Op de website van Jumbo wordt duidelijk dat menig product van de fabrikant online momenteel niet leverbaar is.



Ander boycot net deels afgelopen

De Veghelse supermarktketen bereikte in april na maanden onderhandelen een akkoord met meerdere grote fabrikanten. Daardoor keerden producten als Milka, Oreo en Douwe Egberts-koffie na een boycot langzaam terug in de winkels.

Sommige producten worden nog altijd geboycot, waaronder nu dus ook producten van Kraft Heinz.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Jumbo-boycot deels voorbij: deal gesloten met grote fabrikanten