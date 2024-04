Jumbo-boycot deels voorbij: deal gesloten met grote fabrikanten

De Veghelse supermarktketen Jumbo heeft na maanden onderhandelen een akkoord bereikt met meerdere grote fabrikanten. Daardoor komen producten als Milka, Oreo en Douwe Egberts-koffie na een boycot langzaam terug in de winkels. Dat laat Jumbo weten aan Distrifood.

Een woordvoerster van het concern laat aan Distrifood weten: "Jumbo heeft heel recent een akkoord bereikt in onderhandelingen met een aantal grote A-merkleveranciers zoals Mondelez, Jacobs Douwe Egberts, Dr. Oetker en Danone."

In februari raakten de schappen van Mondelez-artikelen leeg, schrijft de vakwebsite. Chocoladerepen van Milka, de Oreo-koekjes en zoutjes van Tuc waren al snel niet meer beschikbaar. Daarna volgden conflicten met onder meer Bonduelle, Jacobs Douwe Egberts, Dr. Oetker, Danone, Alpro en Unilever.

Snoepzakjes van Haribo en chips van Pringles zijn al langer niet meer te vinden in de Jumbo-winkels. Eind februari was de lijst met artikelen die in de ban waren gedaan gegroeid tot ongeveer vijftig producten van tien leveranciers.

