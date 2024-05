Ze doet het! Judoka Van Lieshout pakt goud op WK judo

Judoka Joanne van Lieshout heeft voor het eerst bij de senioren de wereldtitel veroverd in de klasse tot 63 kilogram. Bij de WK judo in Abu Dhabi versloeg de 21-jarige Lieropse in de finale de Poolse Angelika Szymanska. Van Lieshout schakelde in de halve finale de nummer 1 van de wereldranglijst, Catherine Beauchemin-Pinard al uit. Daarvoor had ze ook drie partijen gewonnen.

In de finale moest Van Lieshout, die met de zesde plaats op de wereldranglijst iets hoger staat dan de Poolse, aanvankelijk oppassen voor de aanvallen van Szymanska en dat leverde haar een strafje op. Met nog ongeveer een minuut te gaan, nam ze een aanval van haar opponente over kreeg ze haar op een zij. In de slotseconden liet ze die voorsprong niet meer in gevaar komen.

Van Lieshout veroverde in haar jeugd twee wereldtitels. Vorig jaar verraste ze bij haar WK-debuut door de bronzen medaille te winnen. De judoka hield vorige maand zilver over aan haar deelname aan de EK judo in Zagreb.

Topprestatie

De 21-jarige judoka is de eerste Nederlandse die WK-goud weet te winnen in de klasse tot 63 kilogram. Ze is ook de eerste vrouw die een wereldtitel wint sinds Marhinde Verkerk bij de WK in 2009 in Rotterdam.

In mei 2023 pakte ze al een bronzen medaille bij het WK judo. Doordeweeks traint ze op Papendal en gaat ze naar school, maar ieder weekend keer ze terug naar Lierop, vertelde ze toen aan Omroep Brabant. Met haar ouders, die ook een judo-achtergrond hebben, praat ze dan over de sport. “Natuurlijk gaat het thuis vaak over judo, maar ook over andere dingen, zoals school. Mijn ouders zullen me in ieder geval altijd met beide benen op de grond houden.”

Joanne blijft nuchter onder haar prestaties, vertelde ze eerder.