Grote zorgen over festivalgangers die onder invloed achter stuur kruipen

Veel bezoekers van grote festivals die na afloop in de auto stappen, blijken onder invloed van drugs of alcohol. Bij controles door de politie valt zo'n kwart door de mand, laat de politie Oost-Brabant weten. Vorig weekend bleek bij een verkeerscontrole na festival Harmony of Hardcore in Erp dertig procent van de gecontroleerde bezoekers onder invloed van alcohol of drugs. "Het is niet voor niets dat we investeren in acties en campagnes."

Wie met de auto naar huis reed vanaf het hardcorefestival in Erp, had kans om naar de controlepost van de politie te worden geleid. Uiteindelijk werden 77 bestuurders getest op alcohol of drugs in hun lichaam. Daarvan bleken 24 mensen onder invloed van een of beide te zijn. Dat is zo'n dertig procent. Vorig jaar bleek een op de vier mensen bij de controle onder invloed.

"Hier maken we ons uiteraard zorgen over", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. "Rijden onder invloed van drugs en alcohol levert een gevaar op voor de verkeersveiligheid. De bestuurder zelf, inzittenden en andere weggebruikers kunnen ernstig gewond raken."

Of het bij de verkeerscontroles rond festivals in West-Brabant ook zo vaak misgaat, kan de politie Zeeland-West Brabant niet zeggen. "We hebben geen cijfers die compleet zijn", geeft een woordvoerder aan. Ze zegt dat agenten 'incidenteel' controleren op plekken waar mensen drinken of drugs gebruiken, waarbij er een reden is om aan te nemen dat ze daarna onder invloed in de auto stappen.

Hoe representatief de aantallen van de politie in Oost-Brabant zijn, is lastig te zeggen. Maar volgens het Trimbos Instituut reed in 2022 2,6 procent van de automobilisten in Nederland tijdens weekendnachten onder invloed van alcohol. Een veel lager percentage dan bij de politiecontroles rond grote festivals in Oost-Brabant.

De festivalbezoekers die onlangs gepakt werden na Harmony of Hardcore, zijn allemaal aangehouden en hebben een rijverbod voor 24 uur gekregen. Op het politiebureau is er bloed afgenomen. De uitslag van die bloedtest bepaalt wat hun straf gaat zijn.

