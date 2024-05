Meer politiecontroles omdat festivalbezoekers vaak onder invloed rijden

Veel bezoekers van grote festivals stappen na afloop van zo'n evenement in de auto terwijl ze onder invloed zijn. Het is voor de politie Oost-Brabant reden om rondom dit soort evenementen vaker verkeerscontroles te houden, zo laat ze aan Omroep Brabant weten. Bij politiecontroles na afloop van grote evenementen, zoals onlangs na Harmony of Hardcore in Erp, blijkt gemiddeld een op de vier bestuurders onder invloed te zijn.

Na Harmony of Hardcore werden er in totaal 77 mensen door de politie gecontroleerd. Daarvan vielen er 24, ongeveer een derde, door de mand. Zij hadden drugs of alcohol gebruikt en zaten onder invloed achter het stuur. Vorig jaar bleek na afloop van hetzelfde festival een op de vier bestuurders onder invloed. Dat is het gemiddelde in Oost-Brabant, zegt de politie die dit percentage 'zorgelijk' noemt.

"We kiezen ervoor om bij de controles zichtbaar en opvallend aanwezig te zijn."