NAC vol vertrouwen ondanks gelijkspel: 'We geloven in de Eredivisie'

De late gelijkmaker van FC Emmen voelt voor de spelers van NAC als een harde klap. Toch is er vertrouwen dat komende zaterdag in de return de finale van de play-offs wordt bereikt. "We spelen voor een plaats in de Eredivisie. Ik geloof er honderd procent in dat we dat kunnen bereiken," aldus aanvaller Roy Kuijpers.

Kuijpers hoopte de 1-0 voorsprong over de streep te trekken, maar in de slotfase sloegen de Emmenaren toe met een rake penalty: 1-1. "Een strafschop door een ongelukkige handsbal, dat kan gebeuren. Jammer, zeker omdat we voor rust een aantal kansen hadden om meer te scoren. We hadden lange tijd de controle, maar FC Emmen ging wat anders spelen. Daar hadden we moeite mee."

"We moeten het daar gaan flikken."

Zaterdag verwacht de aanvaller dat zijn ploeg weer scherp aan de start staat. "We moeten het daar gaan flikken. De komende dagen gaan we bekijken hoe we het aan gaan pakken. Ik heb vertrouwen in onze groep, we hebben de laatste wedstrijden laten zien dat het erin zit."

"Ik merkte dat mijn benen volliepen."

Kuijpers is deze play-offs basisspeler, maar de maanden daarvoor hield hij veelal de bank warm. "De eerste wedstrijd tegen Roda JC speelde ik redelijk, de return ging goed en scoorde ik. Vandaag merkte ik dat mijn benen volliepen. In zo'n korte tijd meerdere wedstrijden spelen is vermoeiend. Ik hoop zaterdag in Emmen mezelf weer te laten zien en belangrijk te zijn."

"Geweldig hoe de supporters ons steunden."