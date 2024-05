Late gelijkmaker zet eredivisiedroom van NAC nog even in de ijskast

Eredivisievoetbal volgend seizoen in Breda? De supporters dromen van het hoogste niveau, maar zo ver is het nog zeker niet. NAC maakte dinsdagavond in de tweede ronde van de play-offs voor rust indruk tegen FC Emmen, maar maakte uit een aantal grote kansen slechts één doelpunt. In de tweede helft scoorde FC Emmen de verdiende gelijkmaker, waardoor het komende zaterdag in de return in Emmen nog alle kanten op kan gaan.

De voetballerij kan keihard zijn. Wat als NAC vorige week in de eerste ronde van de play-offs was uitgeschakeld door Roda JC? De druk op de clubleiding vanuit de supporters zou ongetwijfeld enorm zijn geweest na zo'n teleurstellend seizoen. Maar NAC maakte over twee wedstrijden gehakt van de Limburgers (overwinningen van 3-1 en 0-5) en dus is er ineens sprake van heel veel vertrouwen.

De eredivisie is het woord waar het nu aan de keukentafel over gaat, op kantoor of in de kroegen in de stad. Een terugkeer naar het hoogste niveau na vijf seizoenen Keuken Kampioen Divisie is zeker een mogelijkheid. De play-offs zijn wedstrijden op zich en een ploeg met geloof kan het ver schoppen. Het NAC-publiek is daarbij een twaalfde man. Zoals aanvoerder Cuco Martina vorige week tegen Omroep Brabant zei: "De fans geven ons een aantal procent extra."

De NAC-supporters staan over het algemeen bekend om hun trouwe steun en de goede sfeer. Ze kunnen mopperen als het niet loopt, maar de club ondersteunen doen ze in goede en mindere tijden. Deze dinsdagavond was het ronduit indrukwekkend wat de eigen aanhang liet horen. Met een sfeeractie en een orkaan geluid werd direct het belang van deze wedstrijd duidelijk. Opvallende toeschouwers waren Sydney van Hooijdonk en Jan Paul van Hecke, die vanuit Engeland hun oude club kwamen ondersteunen.

Grote kansen NAC

De eerste helft begon wat voorzichtig, maar na zo'n half uur spelen was het de thuisploeg met een duidelijk overwicht. NAC kreeg drie grote kansen, maar spits Sigurd Haugen trof twee keer de doelman en een vrije trap van Dominik Janosek spatte op de paal uiteen. Vlak voor rust was het wel raak toen Haugen zich een echte spits toonde door de voorzet van Roy Kuijpers binnen te tikken. De Noor werkt keihard en laat zien dat hij veel potentie heeft.

Achterin stond NAC in de eerste helft als een huis. In de competitie was het nogal eens een gatenkaas gezien de 56 goals tegen, maar FC Emmen had niets in te brengen. Trainer Jean-Paul van Gastel zag een goed geoliede vechtmachine. Na rust lieten de Emmenaren echter zien wel degelijk een aardige ploeg te hebben. Middenvelder Maikel Kieftenbeld gaf de eerste waarschuwing door hard naast te schieten. Invaller Maarten Pouwels kreeg een kwartier voor tijd een enorme kans, maar met een open doel voor zich schoot hij over.

Rake penalty

Een minuut later scoorden de Emmenaren wel de 1-1. De scheidsrechter zag eerst een handsbal over het hoofd, maar hij werd door de VAR naar het beeldscherm geroepen. Uit de daarop gegeven penalty schoot Vicente Besuijen de gelijkmaker binnen. De Emmenaren waren in de slotfase zelfs nog dicht bij de 1-2, maar dat werd NAC bespaard. Zaterdag wacht om halfvijf de return in Emmen, waarbij de winnaar naar de finale van de play-offs gaat.

