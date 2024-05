NAC stapje dichter bij ultieme doel, Roda JC overtuigend opzij gezet

NAC mengt zich volop in de strijd om promotie. De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel won vrijdagavond in de play-offs zeer overtuigend met 0-5 van Roda JC, nadat het afgelopen maandag al met 3-1 won. En dus stijgt het vertrouwen in een ticket voor de Eredivisie, iets dat voor de play-offs ondenkbaar was. "We hebben een vervelend rotseizoen gehad", zei NAC-aanvoerder Cuco Martina.

NAC is een club die thuishoort op het hoogste niveau is de mening van iedereen met een NAC-hart, maar ook veel voetballiefhebbers daarbuiten. Qua achterban zeker, want het Rat Verlegh Stadion is iedere thuiswedstijd zo goed als volgepakt. Toch spelen de Brabanders al voor het vijfde jaar op rij in de Keuken Kampioen Divisie. Opnieuw waren de verwachtingen voor het seizoen hooggespannen, maar net als eerdere jaren was het gat groot met de ploegen die om de titel streden.

Dit seizoen werd zelfs met moeite de achtste plaats bereikt en die gaf nog net recht op de play-offs. De laatste competitiewedstrijd tegen TOP Oss eindigde in 1-1 en vooral de defensieve spelopvatting van trainer Jean-Paul van Gastel was opmerkelijk. Aanvoerder Cuco Martina is geen fan van constant een ander systeem. "We weten allemaal dat 4-3-3 ons het best ligt. De trainer kiest soms hele andere dingen, maar dat heeft mede te maken met blessures. Dan ga je andere dingen proberen, maar een goed ingespeeld team hadden we daardoor niet."

Niet alleen door de tegenvallende resultaten waren supporters ontevreden, maar ook door het beleid van de club. Dat teammanager John Karelse na het duel in Oss niet werd ontslagen nadat hij journalisten bedreigde en de persman een duw gaf, was de druppel voor fans. Supportersgroeperingen gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de raad van commissarissen (RvC) en voorzitter van Stichting Administratie Kantoor NAC (STAK). Het lijkt geen lekkere timing midden in de play-offs, maar de onvrede zit diep.