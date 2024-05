112-nieuws: auto ramt boom • grote verkeerscontrole in Waalwijk

18.42

Een fietser is lichtgewond geraakt, toen hij op de rotonde van de Beethovenlaan en de Admiraalsweg in Drunen werd aangereden door een auto. De man is in de ambulance nagekeken. Zijn fiets raakte zwaar beschadigd. Zo is te zien dat het voorwiel compleet vervormd is. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend.