Demonstranten mogen tenten opslaan bij Tilburg University

Ook op het terrein van de universiteit in Tilburg zetten pro-Palestijnse demonstranten woensdag een protestkamp op. Het bestuur van Tilburg University geeft aan dit te gedogen. "De universiteit streeft ernaar om iedere vorm van protest vreedzaam en veilig voor iedereen te laten verlopen", laat ze weten.

Actiegroep Palestine Solidarity Tilburg (PST) heeft besloten om net als in andere studentensteden een protestkamp op te bouwen. Dit nadat gesprekken met het bestuur voor de activisten te weinig resultaat hebben opgeleverd. "Wij zullen hier blijven totdat de universiteit zijn banden met Israëlische instellingen openbaar maakt en verbreekt. Daarnaast eisen we ook dat we vreedzaam op de campus mogen demonstreren zonder politie-inzet", zegt een woordvoerder van PST.

Recht op demonstreren

Tilburg University heeft een ethische commissie ingesteld die 'huidige en toekomstige' internationale samenwerkingen gaat onderzoeken. De demonstranten vinden dat onvoldoende: zij pleiten voor een 'volledige academische boycot' van Israël, dat zich volgens hen schuldig maakt aan genocide op de Palestijnse bevolking. Ze wijzen er verder op dat alle drie de Israëlische universiteiten waar Tilburg University banden mee heeft, programma's hebben voor het Israëlische leger.

De universiteit heeft in een verklaring het belang van 'openheid, samenwerking en inclusiviteit' benadrukt. "Ook het recht op demonstreren en protesteren vinden wij belangrijk. Hierbij is het van belang dat iedereen elkaar met respect en empathie benadert. Tegelijkertijd zal Tilburg University er alles aan doen om onderwijs en onderzoek te allen tijde doorgang te laten vinden."

