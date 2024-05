Op deze school waren ze er net op tijd bij: 'We konden de meubels redden'

Ellen Schutte, directeur van basisschool De Nieuwe Linde in Oisterwijk, had niet veel later moeten komen. De basisschool werd dinsdag overvallen door een wolkbeuk. Het regen- en rioolwater stroomden door het gebouw. "We waren precies op tijd om de meubels te redden. Ze stonden al met een pootje in het water", beschrijft Ellen wat ze aantrof.

Het is de eerste keer dat de basisschool De Nieuwe Linde te maken heeft met wateroverlast. "De riolering en de toiletten konden het niet aan. De vloeren zijn nat geworden en de vloerbedekking is verzadigd. In het gebouw hangt een enorme putlucht."

"De vloerbedekking is verzadigd door het rioleringswater."

De school is woensdag dicht. In totaal zijn er twintig ouders en leerkrachten met man en macht aan het werk geweest om alles schoon te krijgen. "Het schoonmaakbedrijf is met waterstofzuigers aan de slag gegaan en bouwdrogers hebben de hele nacht aangestaan. Het rioleringswater is in de vloerbedekking getrokken."

Waterstofzuigers maken de ruimte schoon (foto: Noël van Hooft).

Ellen vertelt dat ze flink is geschrokken. "We hebben drie jaar hard gewerkt om een mooie school neer te zetten. We hebben alles zelf geschilderd en de meubels in elkaar geschroefd. Als je dan ziet dat de meubels met de voeten in het water staan, dan doet dat pijn. De lokalen zijn inmiddels droog en ik verwacht dat de school donderdag weer open kan."

"Voor we naar huis gaan, leggen we zandzakken in de toiletruimte."

De directeur is trots. "Ons team leerkrachten en ouders hebben er gezamenlijk de schouders onder gezet. Kapotte spullen zijn naar de stort gebracht, zodat de school weer een fijne plek voor de kinderen is."

Foto: Noël van Hooft.

In de buurt van de toiletten liggen zandzakken. Uit voorzorg. "Voordat we naar huis gaan, leggen we de zandzakken bij de toiletten, zodat de schade bij een hoosbui beperkt blijft." Een ding weet Ellen zeker: "Ik blijf het weer in de gaten houden. En na een heftige bui ga ik naar school om alle te checken. Daardoor hebben we de meubels kunnen redden."