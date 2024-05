Wegenwachter die met busje fietser aanreed verdacht van doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de wegenwachter die een fietser van 56 aanreed in Eindhoven, dat met opzet heeft gedaan. De medewerker (58) van de ANWB reed donderdag met zijn busje op de Van Minderhoutstraat de man aan. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Eerder op woensdag maakte de rechtbank Oost-Brabant al bekend dat de wegenwachter daarvoor minimaal zeven dagen langer blijft vastzitten.

De politie startte zaterdag een onderzoek naar de aanrijding en zei al direct rekening te houden met opzet van de wegenwachter. Het OM gaat nu mee in die lezing en verdenkt de man van doodslag. De aanrijding is volgens justitie vastgelegd door een camera. Daarnaast hebben meerdere getuigen het zien gebeuren.

De wegenwachter is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de man op zijn minst nog zeven dagen in de cel blijft. Het OM eiste dat de man veertien dagen blijft vastzitten, maar de rechtbank is daar niet in meegegaan. Een woordvoerder van de rechtbank wil niet zeggen waarom de rechter-commissaris voor een kortere termijn heeft gekozen.

Buurtbewoners die de aanrijding zagen gebeuren, vertelden dat de aanleiding mogelijk diefstal van geld uit de ANWB-bus is. De wegenwachter zou over de man heen zijn gereden.

DIT IS OOK INTERESSANT:

'Dodelijk slachtoffer had geld uit bus van wegenwachter gestolen'

Wegenwachter gearresteerd na aanrijden fietser, politie denkt aan opzet