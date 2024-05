80.000 huizen erbij in vijf jaar in de Brainportregio: 'We gaan versnellen'

Zijn er straks nog wel betaalbare woningen voor mij of voor mijn kinderen? Veel Brabanders in de Brainportregio maken zich hier zorgen over nu chipmachinefabrikant ASML wil uitbreiden met nog eens twintigduizend medewerkers in Eindhoven. Bestuurders in de regio drukken het gaspedaal in en willen razendsnel tienduizenden woningen uit de grond stampen. “We gaan in de regio tachtigduizend woningen bijbouwen in vijf jaar tijd.” Het roept vragen op. Hoe dan? Waar dan?

De ambitie is torenhoog. In vijf jaar tijd moeten er in de Brainportregio meer woningen bij komen dan dat er nu in Den Bosch staan. Want dat zijn er volgens het CBS momenteel ruim 75.000.

6 op de 10 Brabanders in de regio maakt zich door de uitbreidingsplannen van ASML zorgen over de huizenprijzen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. De helft van de mensen in de Brainportregio is daarbij bang dat er straks geen huis meer voor henzelf of hun kinderen is. “Ook wij hebben daar zorgen over”, zegt Suzan van de Goor, wethouder in de gemeente Waalre. Ze doet het woord over het onderwerp wonen namens alle 21 Brainportgemeenten.

Wat vindt u van de uitbreidingsplannen van ASML?

“De uitbreidingsplannen van ASML zijn heel ambitieus. Het is een kans voor onze regio, maar het is ook een uitdaging voor onze regio."

ASML wil gaan uitbreiden. Er komen heel veel mensen bij in de Brainportregio. Waar moeten al die nieuwe mensen wonen?

"Dat is natuurlijk de vraag. We hebben in de regio al plannen om tot 2030 68.000 woningen bij te bouwen. Met deze uitbreidingsplannen van ASML, met twintigduizend medewerkers, gaan we ophogen tot tachtigduizend woningen in de regio tot 2030."

Waar moeten die woningen komen?

"Over de hele regio. Die woningen gaan natuurlijk in de grote steden komen. Daar komen meer woningen, dichter op elkaar. Maar ook bij de OV-knooppunten waar nu een station is. Bijvoorbeeld Deurne, maar ook Eersel waar een heel groot busstation kan komen. En alle andere gemeenten van Reusel tot Laarbeek, Gemert-Bakel tot Cranendonck. We gaan niet de hele Brainportregio van grens tot grens volbouwen, want er moet ruimte blijven voor groen, voor recreëren. Dit om de leefbaarheid vast te houden. Maar elke gemeente moet mogelijkheden krijgen om erbij te bouwen. We zijn met 21 gemeentes binnen Brainport bezig om de plannen uit te werken, waar dat kan."