En alweer staat het Draaiend Huis stil, mogelijk tot eind dit jaar

Het markante kunstwerk Het Draaiend Huis in Tilburg is met onmiddellijke ingang stilgezet. Dat schrijft de gemeente aan de gemeenteraad. De technische installatie is kapot, waardoor het huis niet meer veilig kan draaien. Dat is naar voren gekomen tijdens een reguliere controle van het kunstwerk. De verwachting is dat het pas aan het eind van het jaar weer is gemaakt.

Het Draaiend Huis, aan de Hasseltrotonde is een gevoelig onderwerp in Tilburg. Het is gemaakt door kunstenaar John Körmeling. In 2008 werd het in gebruik genomen als een markant herkenningspunt, voor wie vanuit Waalwijk Tilburg binnenkomt. De eengezinswoning draait, als alles het doet, elk uur een rondje op de rotonde. Politiek gevoelig

Het is niet duidelijk wat er precies kapot is aan het kunstwerk en ook durft niemand uitspraken te doen over wat de kosten van reparatie zullen zijn. Volgens een woordvoerder van de gemeente ligt het kunstwerk politiek gevoelig, dus zal allereerst de gemeenteraad hierover worden ingelicht. Vaker stilgestaan

Het Draaiend Huis heeft al eerder langdurig stilgestaan. In 2018 brak een balk onder het huis. En in 2015 deed een van de aandrijfassen het niet meer. Reparaties hebben eerder tienduizenden euro's gekost, waarover door een deel van de Tilburgse gemeenteraad flink werd gemopperd. Ook nu zijn er weer vragen gesteld over de reparatie. Oppositiepartij LST heeft, als fervent tegenstander van het kunstwerk, meteen vragen gesteld aan het college van B en W. Die zijn nog niet beantwoord.