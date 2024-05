Jan weet precies bij welke Efteling-attractie je het langst moet wachten

Iedereen die naar de Efteling gaat, kent het wel: minutenlang en soms meer dan een uur wachten voor je in een attractie kan. Als iemand weet hoe je het meest uit een dagje Efteling kan halen, is het softwareontwikkelaar Jan van Kampen (33). Hij maakte de website en app Eftelstats. Daarop zijn de wachttijden en storingen van attracties te zien. Maar met alle data die hij daarvoor verzamelt, kan hij nog veel meer. "Het is bizar wat een chatbot allemaal voor je kan uitzoeken met die gegevens."

Van Kampen wilde weten of hij met kunstmatige intelligentie allerlei informatie over attracties uit zijn enorme hoeveelheid opgeslagen data voor Eftelstats kan halen. "Ik heb een gigantische tabel naar een zeer geavanceerde chatbot gestuurd. Die analyseert in vijf seconden een volledig jaar, dat bestaat uit dertienduizend A4'tjes aan gegevens, en komt dan met een antwoord." Iedere leek kan volgens hem nu onderzoek doen. "Tien jaar terug was een extern bureau hier maanden mee bezig en vijf jaar geleden kostte dit data-analisten ook nog weken werk." Van Kampen testte de chatbot met de vraag welke attractie de meeste storingen had. "Dat bleek de Python met 233 keer, maar ik kreeg ook de totale en gemiddelde storingsduur." Verder meldde de chatbot dat in februari er bijna geen storing was bij de achtbaan. Als een attractie lange tijd buiten gebruik is door onderhoud, telt dat niet mee als storing. Maar de chatbot herkende dat daar geen sprake van was in die maand. "Er werden door de chatbot zelfs suggesties gegeven waarom er meer storingen waren bij de Python. Dit is een heel krachtig instrument om te analyseren hoe het met elke afzonderlijke attractie gaat."

"De Efteling heeft nog heel wat stappen te zetten."

Van Kampen vroeg ook hoeveel dagen per jaar er tussen twaalf en vier uur 's middags gemiddeld twintig minuten of langer bij elke attractie gewacht moest worden. Onlangs maakte de Efteling bekend te streven naar een wachttijd van minder dan twintig minuten bij alle attracties. "Uit mijn data blijkt dat het park daar nog wat stappen te zetten heeft, maar het park kan nog aan veel knoppen draaien om dit doel te halen."

Over Eftelstats Van Kampen begon in 2015 met zijn website Eftelstats en later volgde ook een app. "Voor mijn opleiding mocht ik aan slag met heel veel data over eredivisiewedstrijden. Alleen heb ik een hekel aan voetbal en daarom koos ik voor de wachttijden in de Efteling, dat vond ik veel interessanter." Eftelstats won snel aan populariteit onder bezoekers, omdat de app automatisch een berichtje stuurt bij een storing, maar ook als de wachttijd onder een bepaald aantal minuten zakt. Deze functie zit nog niet zo lang in de eigen app van de Efteling. De gegevens in de app worden elke dertig seconden vernieuwd en dus ook opgeslagen.

Van Kempen heeft daar wel ideeën over. Het is volgens hem zelfs mogelijk om een ideale route uit te stippelen, waarmee je zoveel mogelijk attracties kan bezoeken. De chatbot kan terughalen op welke dagen het onweerde op basis van de gegevens van de ict'er. "Dat was op momenten dat alle achtbanen buiten ineens dichtgingen. Dan verdwenen ook alle wachtrijen daar. Interessant is om te zien waar al die mensen naartoe gingen. Zo zag je ineens langere wachtrijen bij de Fata Morgana ontstaan."

"Vragen bedenken voor de chatbot is lastig."

De ict'er gaat zijn enorme tabel niet openbaar maken. "Ik denk dat de Efteling dat waardeert, want er zit heel veel relevante bedrijfsinformatie in. Van Kampen is ervan overtuigd dat de Efteling zelf dit soort data-onderzoek en kunstmatige intelligentie al gebruikt om het park te verbeteren. "Het is een heel innovatief bedrijf met heel creatieve mensen." Toch vindt hij het erg leuk dat hij als bijvangst van Eftelstats ook al zoveel kan uitzoeken over de attracties in het park. "Ik kan ze ook factchecken, maar dit is en blijft echt een hobby voor mij."