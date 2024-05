Koperdieven slaan toe, maar peperdure lading snel teruggevonden

Na een paar dagen speurwerk is een flinke lading aan gestolen koper en warmtepompen uit Oosterhout teruggevonden. De spullen met een totale waarde van een half miljoen euro werden zondagnacht weggehaald bij een transportbedrijf in Oosterhout. Vervolgens brachten de dieven ze naar een bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland.

Het koper en de warmtepompen stonden op pallets bij het Oosterhoutse transportbedrijf. De dieven hadden het erop gemunt vanwege de hoge waarde. Samen zijn de spullen volgens de politie zo'n half miljoen euro waard. De politie kwam de criminelen op het spoor door een trekker te achterhalen die ze bij de diefstal hadden gebruikt. Vervolgens kwam het bedrijfspand in Berkel en Rodenrijs in beeld. Daar werden de in totaal 86 pallets met de gestolen goederen aangetroffen. De ladingdieven zelf zijn nog niet opgespoord.