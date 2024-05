In deze stad stromen de winkelstraten weer vol: 'Drukker dan voor corona'

Na de ellende van lockdowns tijdens corona en uitgestorven winkelstraten, is het weer druk als vanouds in de grote binnensteden. Met name in Den Bosch is dat merkbaar. Daar kwamen dit voorjaar meer mensen shoppen dan voor corona. Zelfs op een doordeweekse dag stromen de parkeergarages vol met dagjesmensen die komen winkelen in de Brabantse hoofdstad.

De populaire parkeergarage Wolvenhoek is woensdagmiddag al vol en ook in de grote parkeergarage St-Jan is het druk. Vooral veel oudere stellen lopen de binnenstad in om te gaan winkelen. Den Bosch staat in de top van de meest bezochte binnensteden van Nederland. En ondanks dat we tegenwoordig steeds meer online kopen, hebben de winkeliers in Den Bosch weinig te klagen.

Jan van Lis is marktkoopman uit Rotterdam. Op dinsdag en donderdag staat hij op de markt in de Bossche binnenstad. Hij merkt dat het de laatste tijd weer steeds drukker wordt. Volgens hem komt dat ook omdat groenten en fruit vaak goedkoper zijn op de markt dan in de supermarkt. En alhoewel Rotterdam natuurlijk zijn favoriete stad is, komt hij graag in Den Bosch met zijn kraam.