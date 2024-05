Rivaal van kickbokser Rico Verhoeven geschorst na mislukte trap

Kickbokser Jamal Ben Saddik is voor een half jaar geschorst, nadat hij afgelopen maart een trap uit probeerde te delen aan Rico Verhoeven. Dat gebeurde in de boksring, net nadat Verhoeven een gevecht won van Ben Saddiks protegé Nabil Khachab.

Na de mislukte trap liepen de gemoederen verder op in de Gelredome. Verhoeven wilde Ben Saddik te lijf gaan. Begeleiders moesten de twee vervolgens uit elkaar houden, schrijft de NOS.

Glory meldt in een verklaring dat Ben Saddik 'het risico nam dat zijn gedrag zou aanzetten tot geweld en dat het deelnemers, fans en officials in gevaar bracht'. De schorsing geldt met terugwerkende kracht vanaf 9 maart, waardoor Ben Saddik in september weer voor Glory uit mag komen.

Positief getest op doping

Het was niet de eerste keer dat Ben Saddik negatief in het nieuws kwam. Eerder spuugde hij bij een staredown voor een gevecht Verhoeven in het gezicht. De 33-jarige Belgische Marokkaan werd ook tweemaal positief getest op doping.

Door alle incidenten kwam Ben Saddik in augustus 2022 voor het laatst in actie bij Glory. Kort na het akkefietje met Verhoeven werd bekend dat er voor de derde keer schildklierkanker was geconstateerd bij de kickbokser. Ben Saddik onderging een operatie en is inmiddels weer volledig in training.