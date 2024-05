Thijs (22) concurreert met zijn vrienden om een huis te kopen in zijn dorp

Thijs Geene is 22 jaar en al jaren hard op zoek naar een woning. Maar door de woningcrisis is het haast onmogelijk voor hem om een huis te vinden in zijn geliefde Aarle-Rixtel. Samen met zijn vriendin Megan concurreren ze zelfs met hun eigen vrienden. “Je vraagt je af wie de diepste zakken heeft.”

Scrollend op huizensite Funda zakt Thijs de moed alweer in de schoenen. “Er staan maar acht woningen te koop in Aarle-Rixtel. De goedkoopste is 435.000 euro. Dat is echt kansloos voor ons.” Thijs en Megan kunnen samen zo’n 250.000 euro lenen. Megan studeert nog en werkt daarnaast. Thijs werkt al full time. “Je vraagt je dan af waarom lukt het ons niet”, zegt hij. “Ik heb het goed thuis, maar ik wil echt een eigen stekkie.”

Daarvoor is Thijs overigens wel kieskeurig, want hij wil alleen in Aarle-Rixtel blijven wonen. Net als al zijn vrienden dus. “Ik concurreer met mijn eigen vrienden. Je vraagt je vooral af wie heeft de diepste zakken. Je durft je vrienden niet alles te vertellen.” Maar de verhalen die door het dorp gaan is dat hij toch bij veel huizen nog zelfs 50 tot 60 duizend euro moet overbieden. Dat is voor Thijs een onmogelijke opgave. Dat hij 'pas' 22 jaar is en nog geduld moet hebben, wil hij niet horen. “Hoe lang moet je werken om het recht te hebben op een huis”, vraagt hij zich af.

"De gemeente wil het dorp leefbaar houden."