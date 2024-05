Ondanks vele regenval nu al nieuwe aardappelen bij boer Marc

1/2 Weer of geen weer: boer Marc is nu al nieuwe aardappelen aan het rooien

Boer Marc van der Bol uit Moerstraten is nu al druk bezig met het rooien van zijn nieuwe aardappelen. Normaal gesproken gebeurt dit pas rond september, maar Marc heeft dit jaar al vroeg nieuwe aardappelen. Zelfs ondanks de enorme hoosbuien van de afgelopen tijd.

Maandenlang is Van der Bol al bezig met het verbouwen van zijn aardappelen. Het proces begint bij hem in de schuur, legt hij uit. “In de winter laat ik de aardappelen 'voorkiemen'. Ik zet dan kastjes in de schuur en in combinatie met licht, komen er dan mooie kiemen op de aardappelen", vertelt hij tegen ZuidWest TV.

Wanneer de aardappels in de grond zijn gestoken, spant hij folie over het veld. Daardoor gaat de groei nog wat sneller. “Hierdoor ben ik er nu zo vroeg bij”, glundert hij.

Regenval

De plassen staan hier en daar nog steeds op de akkers van Marc. “Laten we zeggen dat het een uitdagend jaar is", verwijst de boer naar de vele regenval van de afgelopen periode. “Begin maart ben ik begonnen met planten. De temperatuur zat toen wel mee.” Veel collega-boeren moeten de aardappelen nu nog zetten”, vertelt Van der Bol. “Met huidige weer valt dit gewoon niet altijd mee.”

Dat Marc dit jaar zo vroeg zijn aardappelen kan rooien, maakt hem trots. “Veel collega’s in mijn omgeving staan er wel van te kijken dat het mij nu al gelukt is.” Bij nat weer is hij niet op het land te vinden. “Als het droog is, kan ik pas rooien. Anders niet.” Na het rooien gaan de nieuwe aardappels in de verkoop.

Verse aardappelen

De aardappelen van Marc komen rechtstreeks van het land. “Iedere keer rooi ik maar kleine stukjes. Hierdoor zijn de aardappelen die ik aanbied heel erg vers.” Ondanks dat er veel tijd zit in het hele proces, is het voor de boer ook wel leuk om de eerste te zijn. Doordat er nu weinig nieuwe aardappelen zijn, kan hij zelf zijn prijs bepalen. “Het is wel leuk om dit even mee te mogen pakken als je een van de eerste bent.”