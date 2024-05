Dorpsstraat lijkt wel een hoofdweg door modewinkel: 'Kan niks verbieden'

Kledingwinkel Van Tilburg in Nistelrode trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. Goed nieuws voor de winkelier, maar het heeft ook een keerzijde: er rijden veel te veel auto's en vrachtwagens door het dorp. Soms wel twee keer zoveel als wat de weg eigenlijk aankan.

Er is bijna geen moment dat er een stilte valt op de doorgaande weg door Nistelrode. De auto's en vrachtwagens komen en gaan in het dorp. Op een drukke dag komen er zo'n tienduizend auto's en vrachtwagens door de hoofdwegen Weijen en Laar, de straat waar ook Van Tilburg aan zit. Dat is twee keer zoveel als waar de weg op berekend is, blijkt uit een telling van de gemeente.

"Ik vind het soms wel eng."

"Het is hier keidruk. Vooral door bezoekers van Van Tilburg, maar ook door vrachtverkeer", vertelt een buurvrouw van Van Tilburg. "Ik vind het soms wel eng", vertelt een man. "Het is zo druk en dan rijden sommige bestuurders hier ook nog best hard." Een groot gedeelte van dat verkeer, zo'n veertig procent, zijn mensen die komen winkelen in het dorp. Voornamelijk bij modehuis Van Tilburg. De andere veertig procent is doorgaand (sluip)verkeer, bijvoorbeeld als er files staan op de A50. De laatste twintig procent is van mensen die in het dorp wonen.

"Zo'n proces duurt heel lang."

Wethouder Marius Tielemans van Bernheze, waar Nistelrode onder valt, wil daar iets aan gaan doen. Hij onderzoekt of het mogelijk is om een randweg, een weg om de kern van Nistelrode, aan te leggen. Daarmee zou het doorgaande verkeer omgeleid moeten worden. Maar dat is geen oplossing die van vandaag op morgen klaar is. "Zo'n proces duurt heel lang. Het kan wel twintig jaar duren tussen de eerste gesprekken en het moment dat de weg er ligt." Daarbij moet ook rekening gehouden worden met locaties voor nieuwe bedrijventerreinen. nieuwe huizen en de natuur. In de tussentijd wil de wethouder kleine maatregelen nemen. "We zouden ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld auto's te laten zigzaggen en in tegengestelde richting op elkaar te laten wachten."

"Mensen willen toch vaak met de auto naar de winkel, dat kun je niet zomaar verbieden."

Bij Van Tilburg zijn ze zich bewust van de verkeersdrukte. "Sinds eind vorig jaar is ons inpandige magazijn verplaatst naar een ander pand buiten het dorp", vertelt mede-eigenaar Matthijs van Tilburg van de modewinkel. "Wij werden doordeweeks meerdere keren met grote vrachtwagens bevoorraad door onze leveranciers. Dat is nu niet meer. We brengen nu zelf met bakwagens onze voorraad naar de winkel. Dat is prettiger voor het dorp." Het bestemmingsverkeer van Van Tilburg aanpakken, is lastig, denkt de wethouder. "Mensen willen toch vaak met de auto naar de winkel, dichtbij parkeren. Dat kun je niet zomaar verbieden. Je zult mensen moeten stimuleren om het op een andere manier te doen." Een van de ideeën van de wethouder is een mobiliteitshub bij de afrit van de A50: een grote parkeerplaats waar bezoekers parkeren, om ze vervolgens met een snelbus naar het centrum van het dorp te brengen.

"Naast Schiphol en de grote stad, hebben we die hier nu ook in het dorp."

Dat zou ook meteen de tweede ergernis van het dorp oplossen: het parkeerprobleem. Er wordt regelmatig op de stoep of in de woonwijken geparkeerd waardoor bewoners hun eigen auto niet kwijt kunnen. Volgens Matthijs van Tilburg is dat niet nodig. De winkel heeft op hun terrein vier grote parkeerplaatsen en wat kleinere locaties voor hun personeel met in totaal 550 parkeerplekken. Volgens hem zijn dat er genoeg, maar weten de mensen die vrije plekken niet altijd te vinden. Als oplossing daarvoor hebben Van Tilburg en de gemeente samen een elektronisch parkeerverwijzingssysteem laten zetten dat aangeeft waar er nog vrije plekken zijn. "Naast Schiphol en de grote stad, hebben we die hier nu ook in het dorp", lacht Van Tilburg. Volgende week wordt de paal geïnstalleerd. "Ik verwacht dat daardoor ook minder rondjes door het dorp worden gereden. Maar het zou ook heel fijn zijn als de gemeente nog wat extra parkeerplekken maakt voor alle inwoners en ondernemers in het dorp."

Het nieuwe bord staat er al maar moet binnenkort nog worden aangesloten (foto: Ferenc Triki)

