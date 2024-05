Zoveel geld krijgt Brabant van Europa en hier gaat het naartoe

Meer dan een half miljard euro vloeide sinds 2021 van Brussel naar Brabant. Daarmee wordt het belang van de Europese Unie (EU) voor onze provincie onderstreept. En is ook meteen duidelijk wat de inzet van de Europese verkiezingen is op 6 juni. De toekomst van Brabantse welvaart en het welzijn van de Brabanders, ligt voor een groot deel in handen van de EU. Dat blijkt ook uit de cijfers van onderzoeksbureau ERAC dat onder de loep nam waar al dat Brusselse geld terechtkomt.

543 miljoen euro. Zoveel Europese subsidie is afgelopen drie jaar naar Brabant gestuurd. En de teller staat nog niet stil. Onderzoeksbureau ERAC bekeek waaraan dat bedrag tot dusver is besteed. Het gaat om de periode 2021 tot maart 2024. Top 3 van alle provincies

De Europese begroting wordt iedere zeven jaar opnieuw vastgesteld. En in dat tijdsbestek worden ook de subsidies verdeeld. In de voorlaatste periode (2014-2020) vloeide er volgens de provincie 1 miljard euro vanuit Brussel naar Brabant. Na Zuid- en Noord-Holland ontvangt Brabant daarmee de meeste subsidie van alle provincies. In de huidige periode, die loopt tot 2027, is de tussenstand 543 miljoen. Per Brabander kwam er 210 euro subsidie binnen. Omgerekend naar inwonersaantallen staat Brabant daarmee op de vijfde plek van de Nederlandse provincies. Innovatie en circulaire economie

Uit het overzicht van ERAC blijkt dat het meeste geld naar innovatie (130,8 miljoen) en circulaire economie (119,7 miljoen) gaat. In een circulaire economie worden bestaande materialen en producten zo lang mogelijk (her)gebruikt en gerepareerd. Europa wil dat er in 2050 sprake is van zo'n economie.

Grootontvangers

Veel bedrijven en organisaties proberen geld uit Europese potjes te krijgen. Voor instellingen en organisaties in Brabant, wordt regelmatig de portemonnee getrokken. Zo ontving RWE Generation NL, de eigenaar van de biomassacentrale in Geertruidenberg, 95,8 miljoen euro. De Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg University ontvangen ook veel geld van de EU. Deze universiteiten kregen 86 miljoen en 21 miljoen euro. En de medische tak van Philips (14 miljoen) behoort eveneens tot de top 10 van ontvangers.

Het is niet zo dat bovenstaande bedragen in één keer zijn overgemaakt. Het is eerder een optelsom van geld uit diverse EU-potjes. In dat opzicht spant de TU Eindhoven (TU/e) de kroon met haar deelname aan 141 projecten. Dat is geen kwestie van krachtig lobbywerk, want onderzoeksvoorstellen worden in de EU uitsluitend beoordeeld op kwaliteit. Zo kregen onderzoekers aan de TU/e bijvoorbeeld geld voor onderzoek naar het voorspellen van schade aan schilderijen, 'echolocatie' met wifi-signalen en voor de bouw van een bliksemmachine.

Geld voor de landbouw De onderzoekers van ERAC Impact namen het budget voor de landbouw niet mee in hun inventarisatie. Verreweg het meeste EU-geld is voor de landbouw bedoeld. Vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ging er in 2021 en 2022 in totaal 216,3 miljoen euro naar Brabant. Dat geld is bedoeld voor de ontwikkeling van het platteland en het ondersteunen van het inkomen van boeren. Gegevens over 2023 en 2024 zijn nog niet beschikbaar.

Sterk verschil per regio

De onderzoekers van ERAC impact keken ook hoe de Europese subsidies verdeeld worden over de regio's van de provincie. Daaruit blijkt dat het zuidoosten verreweg het meeste geld krijgt (284 miljoen). Het noordoosten krijgt het minste, 38,1 miljoen.

Belangrijk hierbij te vermelden is wel dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hierin door de onderzoekers niet is meegenomen (zie kader). In het noordoosten van de provincie zijn veel veehouders gevestigd. Het is aannemelijk dat deze groep ondernemers behoorlijk wat subsidie krijgt van de EU. Lieke en Machteld werken namens de provincie Brabant in Brussel en proberen zoveel mogelijk Europees geld binnen te harken én invloed uit te oefenen op de afspraken die in Brussel gemaakt worden. Verslaggeefster Ilse liep een dagje met hun mee in het kloppende hart van de Europese Unie.