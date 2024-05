Leerling (17) in klas misbruikt door docent, hij ontkent: 'Alles verzonnen'

Tegen de 44-jarige docent R.L. uit Tilburg is donderdag voor de rechtbank in Den Bosch twintig maanden cel geëist voor het seksueel misbruiken van een 17-jarige leerlinge. Dat gebeurde vorig jaar maart toen de man nog les gaf op het Koning Willem I-college in Den Bosch. De docent ontkent dat hij ooit seks met haar heeft gehad.

R.L. zat deze donderdag, ruim een jaar nadat hij de school verliet voor een andere baan in het onderwijs, weer met veel mensen van het Koning Willem I-college in een zaal. Hij was keurig gekleed en sprak rustig en beschaafd. Maar nu gaf hij geen les, maar werd hij beoordeeld op zijn laatste maand als docent in Den Bosch.

Want toen zijn er gekke dingen gebeurd. Zelf ontkent hij alles, maar de aanklachten liegen er niet om. R.L. zou verschillende keren seks hebben gehad met een leerlinge uit zijn klas. Er ging onder leerlingen een filmpje rond waarop het meisje seks zou hebben met haar docent. Ook zou het meisje de docent oraal hebben bevredigd in een klaslokaal, terwijl een andere leerlinge daar ook was en twee leerlingen plotseling binnenkwamen.

Moeilijke thuissituatie

Volgens R.L. klopt er niets van alle aanklachten. Het meisje was zeker speciaal voor hem. Omdat zij een moeilijke thuissituatie had, had hij zich over haar ontfermd. Samen met vriendinnen bleven ze ook vaak hangen na de les in het lokaal van R.L.

L. legde uit dat het meisje zelf veel toespelingen maakte op seks en hem naaktfoto’s stuurde. L. had gezegd dat die foto’s echt niet konden, zo verklaarde hij. Maar tegen de seksuele toespelingen had hij niet echt opgetreden. “Ik was bang dat ze me dan de rug zou toekeren en ik haar niet meer kon helpen”, was zijn verklaring. “Ik had meteen moeten ingrijpen, denk ik achteraf.”

'Uw zoon is maar drie jaar jonger'

De sfeer tussen de docent en de leerlinge was heel apart, zo werd duidelijk in de rechtszaal. Zij vond haar docent heel aantrekkelijk en noemde hem ook ‘daddy’. Tussen hen werd veel over seks gepraat of toespelingen gemaakt.

Volgens R.L. heeft zij echter verzonnen dat ze echt seks hebben gehad en heeft ze die verhalen onder andere leerlingen verspreid. Volgens hem heeft ook niemand iets gezien van zoenen of seks. Hij snapt daarom ook niet dat een aantal studenten zegt iets gezien te hebben.

De officier van justitie was ongekend fel op R.L. Het meisje vond de seksrelatie met haar docent niet erg, maar dat kan straks wel eens anders worden, zo schatte ze in. “Uw zoon is maar drie jaar jonger dan deze leerlinge”, hield ze hem voor. “En orale seks onder een bureau in een klaslokaal gaat veel te ver.”

'U bent een waardeloze docent'

De officier hield R. voor dat het om een kwetsbaar meisje gaat, met grote problemen thuis. “Hoe haal je het in je hoofd om onder deze omstandigheden seks met een leerlinge te hebben? U had haar kunnen helpen, u was haar vertrouwenspersoon, maar u deed het tegenovergestelde.”

Ze vond het onbegrijpelijk dat R.L. alles ontkende. “Als je dit soort dingen doet met een kwetsbaar meisje, wees dan mans genoeg om het toe te geven”, zo zei de officier van justitie. “U bent een waardeloze docent. U richt veel schade aan en hebt 0,0 inzicht in uw eigen gedrag.”

Man woont bij zijn ouders

Behalve de celstraf van twintig maanden en nog eens tien voorwaardelijk, eiste de officier ook een beroepsverbod. Maar, dat was R.L. toch al niet meer van plan. Zijn nieuwe baan als docent ging na zijn arrestatie vorig jaar zomer niet meer door en nu woont hij als gescheiden man bij zijn ouders in Tilburg.

De advocaat van L. wil dat hij van alles wordt vrijgesproken. Volgens hem zit geen duidelijk bewijs in het dossier en praat iedereen de verhalen van de leerlinge na. “Het meisje heeft alles verzonnen”, zo betoogde hij. “Zo schreef ze fictieve verhalen over haar en haar docent. En ze zei ook goed te zijn in liegen.”

Uitspraak op 6 juni

R.L. bleef keurig in zijn rol. Hij antwoordde netjes en had overal een verklaring voor. Hij heeft vorig jaar 46 dagen in de cel gezeten en wil onder geen beding terug. Op 6 juni hoort hij of hij weer de cel in moet, want dan doet de rechtbank uitspraak. Als hij wordt veroordeeld, gaat hij meteen weer de cel in.