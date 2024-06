Eén miljoen inwoners in Brainportregio door groei ASML: 'Kan regio aan'

Chipmachinefabrikant ASML drukt meer en meer een stempel op de Brainportregio. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Veldhoven is er niet meer weg te denken. De impact van het bedrijf is enorm en die impact neemt alleen maar toe. “Vijf jaar geleden was ASML een van de grote bedrijven in deze regio. Nu is ASML dé grote onderneming”, zegt Lucas van Grinsven, hoofd maatschappelijk beleid van ASML.

“Er zijn nog een paar andere grote bedrijven, maar ASML overschaduwt alles. Een ontwikkeling van de afgelopen twee tot vier jaar. Het heeft alles te maken met het succes van de halfgeleiderindustrie”, zegt Van Grinsven. Voor veel Brabanders in de Brainportregio is ASML een begrip: één op de vier volgt de ontwikkelingen rond het bedrijf op de voet. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom onder inwoners van de Brainportregio, in opdracht van Omroep Brabant. Het bedrijf raakt steeds meer verankerd in de regio. Zo kent meer dan de helft van de ondervraagden iemand die bij ASML werkt. “ASML zorgt nu voor ongeveer twintig procent van de economische activiteit in de regio", geeft Van Grinsven aan. Hij doelt dan op ASML en de toeleveranciers van het bedrijf in de regio. "Dat is een forse aanwezigheid, maar het betekent nog steeds dat tachtig procent van de economische activiteit niet afhankelijk is van ASML. In die verhouding ongeveer moet je zien hoe ASML aanwezig is in de Brainportregio.”

"40.000 mensen moeten naar hun werk, weer naar huis en willen een woning."

ASML heeft twintigduizend mensen aan het werk in Veldhoven. En het bedrijf wil in Eindhoven nog eens twintigduizend mensen laten werken. De druk op de regio zal groter worden, beseft Van Grinsven. “De bedrijfsactiviteiten vergen weinig ruimte en zijn vrij duurzaam. We maken de lucht, het water en de grond niet vies. Het is wel een activiteit die gepaard gaat met heel veel mensen." "Hier werken twintigduizend mensen en met de groei die we voorzien worden dat er misschien wel twee keer zoveel. Die veertigduizend mensen moeten naar hun werk, moeten weer naar huis en willen een woning. Dat geeft druk op de samenleving. Het is echt een belasting voor de omgeving. Wij willen erin investeren om die belasting naar nul terug te brengen.”

ASML in Veldhoven (foto: Rogier van Son).

Acht van de tien Brabanders in de Brainportregio vindt dat ASML ook moet investeren in de regio. Vooral op het gebied van huisvesting. Want er zijn zorgen, zo blijkt uit het onderzoek in opdracht van Omroep Brabant. Met name over de vraag of er straks genoeg betaalbare huizen zijn.



ASML helpt sinds dit jaar financieel mee om ervoor te zorgen dat er de komende vijftien jaar 25.000 huurwoningen bij komen in de Brainportregio. Voor mensen die níet bij ASML werken. “Er is behoefte aan huizen met een huur van achthonderd, negenhonderd à duizend euro per maand. Die zijn er op dit moment bijna niet.”

"Het liefst nemen we mensen aan die hier zijn opgeleid.”

Per werknemer reserveert het bedrijf jaarlijks 2500 euro. Dat geld gaat naar allerlei projecten om de regio te ondersteunen. “Nu zijn het twintigduizend en straks misschien veertigduizend medewerkers in de regio. Dan praat je op jaarbasis over tientallen miljoenen euro’s.” Driekwart van de ondervraagden verwacht door de uitbreidingsplannen van ASML meer kansen op werk, zo geven ze in het onderzoek aan. Dat is zeker niet alleen werk voor mensen uit het buitenland. "Het liefst nemen we mensen aan die hier zijn opgeleid. Dan gaat het ook het snelst. Dan heb je ook geen ingewikkeld inburgeringsproces nodig.”

"Helaas is het zo dat Nederland maar de helft van het technisch personeel opleidt dat het nodig heeft. ASML is een technisch bedrijf. Dus je bent voor de helft van de banen die je hebt, aangewezen op mensen uit het buitenland. Daarom spannen wij ons in om het samen met de onderwijsinstellingen voor jongeren makkelijker te maken om een technische studie te kiezen.” De groei van ASML betekent ook een groei van de toeleveranciers van ASML. Veel nieuwe medewerkers nemen een partner of een heel gezin mee. “De Brainportregio telt nu achthonderdduizend inwoners. De groei van ASML, maar ook die van andere sectoren zal ertoe leiden dat dat aantal zal stijgen naar negenhonderdduizend, misschien 1 miljoen. Maar het gaat om een heel groot gebied. Het is een opgave die deze regio best aankan.” DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Veertig keer kijken en niet kopen: pas na 40.000 euro overbieden lukte het