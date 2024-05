Megavilla die Roger Lips liet bouwen geveild voor 3,3 miljoen euro

De villa van Hollywoodachtige proporties aan de Heinsbergenstraat in Uden heeft donderdag bij een openbare veiling 3,3 miljoen euro opgebracht. De verkoop is daarmee nog niet zeker, zegt de makelaar. "Als deze deal doorgaat, dan krijgt de koper de laagste vierkantemeterprijs van Brabant."

De Udense villa brengt James Bond een beetje naar Brabant. Het heeft een zwembad dat met een druk op de knop onder het buitenterras vandaan komt. De koper krijgt verder op 1.600 meter woonoppervlakte onder meer zes slaapkamers, vier badkamers een bioscoop en een horecakeuken waar een sterrenchef jaloers op is.

Donderdag lijkt de verkoop met een bod van 3.330.000 euro op een openbare veiling een stap dichterbij te zijn gekomen. Maar bij makelaar Leslie de Ruiter van Christie's International Real Estate, die de verkoop begeleidt, is er na afloop vooral teleurstelling. "Ik vind alles onder de vijf miljoen een cadeautje. Als de koper het huis voor dit bedrag krijgt, heeft die de laagste vierkante meterprijs van Brabant."

Of de superluxe villa echt wordt verkocht, is uiteindelijk aan de huidige eigenaresse. Makelaar De Ruiter heeft haar na de veiling kort gesproken. "Dat was een neutraal gesprek. Ik wil niet vooruitlopen op wat het gaat worden." De eigenaresse kan het bod uit de veiling naast zich neerleggen. De hoogste bieder moet daarnaast kunnen aantonen dat die het miljoenenhuis kan betalen. Lukt dat niet, dan gaat er ook een streep door de verkoop.

De villa is een van de grootste huizen van Brabant. Het werd in opdracht van de Udense ex-vastgoedmagnaat Roger Lips in 2008 gebouwd voor het enorme bedrag van twintig miljoen euro. Nadat Lips failliet werd verklaard, werd het huis door de bank verkocht aan de inmiddels overleden man van de huidige eigenaresse.

Na zijn faillissement in 2013 stripte Lips het hele huis en nam hij de vlucht naar Dubai, waar hij tot nu verblijft. Het Openbaar Ministerie eiste in een zitting in april dat Lips vier jaar de cel ingaat voor faillissementsfraude en witwassen.