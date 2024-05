Door de vele regen is het extra passen en meten voor festival Ploegendienst

“Kantelen, schuiven, bewegen, aanpassen en vooral puzzelen.” De organisatie achter het Bredase festival Ploegendienst moet voor de editie van dit jaar flink passen en meten. Oorzaak: de vele regenval van de afgelopen tijd. Het house- en technofestival vindt plaats bij de Galderse Meren en daar staat het water wat hoger dan normaal. De podia zullen een andere plek moeten vinden maar organisator Tijn Kapteijns gaat die uitdaging niet uit de weg.

Het is voor het team achter Ploegendienst alsof ze terug naar de tekentafel gaan. Door regenbuien van de afgelopen maanden steeg het water van de Galderse Meren. Organisator Tijn Kapteijns loopt donderdag met opgerolde broekspijpen over wat straks het festivalterrein is. Hij wijst naar gele boeien die nu in het water drijven. "Vorig jaar kon je die bijna aanraken vanaf het strand."

"Er is minder capaciteit, maar het scheelt niet veel."

Om wat meer ruimte te maken voor bezoekers zal een deel van het parkeerterrein worden omgedoopt tot festivalterrein. Ten opzichte van vorig jaar mist een stukje strand en er is ook minder ruimte over voor de podia. En door het hoge water mogen er wat minder mensen naar binnen. "Het verschil is gelukkig niet zo heel groot", zegt Kapteijns. "Maar er is wel minder capaciteit."

"We hebben voor hetere vuren gestaan."