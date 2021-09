Festivalorganisator Tijn Kapteijns: 'Iedereen snakt naar geluksmomenten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Als de Bredase festivalorganisator Tijn Kapteijns praat over wat festivals met bezoekers maar ook artiesten en organisatoren doet straalt hij.

Als de Bredase festivalorganisator Tijn Kapteijns praat over wat festivals met bezoekers maar ook artiesten en organisatoren doet straalt hij. "Het geeft energie, het is verbinding, het is samen onvergetelijke herinneringen maken", probeert hij zijn passie voor evenementen uit te leggen zondag in het praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant. Even kijkt hij somber "het zomerseizoen is voorbij", zegt hij om daar hoopvol aan toe te voegen "ik heb er vertrouwen in dat er snel weer meer kan".

Tijn liep zaterdag ook mee in de demonstratie van Unmute Us. Sterker nog, hij was een van de organisatoren van deze protestmars. Landelijke vroegen 100.000 actievoerders voor soepelere regels voor de cultuur- en evenementenbranche. Hij gaat dinsdag zeker kijken naar weer een persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. "Ik verwacht dat we daar weer wat toekomst en vooral perspectief krijgen te horen voor de evenementenbranche. Dat vertrouwen is niet ergens op gebaseerd, maar met de Formule 1 en de gevulde voetbalstadions in het achterhoofd, kan het toch niet anders dan positief uitpakken?", zegt Tijn vragend.

"Achteraf had er minder snel versoepeld moeten worden, want niks zo verschrikkelijk als het terugdraaien van vrijheid"

Zelf heeft Tijn als organisator een beetje een dubbel gevoel overgehouden aan zijn Festival Ploegendienst dat begin juli in Breda werd gehouden. ploegendienst hoorde bij de eerste festivals die weer door mochten gaan. Achteraf bleek het een enorme coronabrandhaard. Toen niet alleen in de omgeving van Breda maar ook in de rest van het land het aantal coronabesmettingen steeg, werden de maatregelen voor festivals weer aangescherpt. "Achteraf hadden de versoepelingen niet zo snel moeten gaan. Het is verschrikkelijk om na het geven van vrijheid en perspectief, de boel weer terug te draaien."

"Ik verveel me niet", gaat de festivaldirecteur verder. "Er zijn altijd dingen te doen. Maar het zou fijn zijn als we weer aan iets kunnen bouwen. Dat we met al die 100.000 mensen in de evenementensector aan onze passie kunnen werken. " De ogen van Tijn beginnen weer te glimmen. "Mijn bedrijf heet Kairos Events, Kairos betekent 'vergeet'. Wij laten het publiek de rest vergeten en genieten van wat er is, een festival. Dat geeft de artiest voldoening, het geeft de crew een kick en de bezoeker heeft er een onvergetelijke herinnering bij. Wij zorgen voor een zorgeloze omgeving waar liefdes en vriendschappen ontstaan of verdiepen. Dat doen wij omdat het ook ons gelukkig maakt."

