Duizenden mensen bij Unmute Us-demonstraties: 'Het is net een festival'

De demonstranten in Tilburg strijden voor de cultuur- en evenementensector (foto: Corrado Francke) Duizenden demonstranten demonstreren in Eindhoven en Tilburg tegen de coronamaatregelen in de evenementen- en cultuursector (foto:Omroep Brabant) In Tilburg gingen ook honderden actievoerders de staat op voor de evenementenbranche en de cultuursector (foto: Corrado Francke) De sfeer in de protestmars was uitgelaten (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) Met de verschillende wagens met muziek en vrolijk uitgedoste actievoerders leek het wel carnaval (Foto;Sem van Rijssel/SQ Vision) Achter de 10 geluidswagens met verschillende muziekstijlen liepen in Eindhovend de demonstranten (foto; Noël van Hooft) De sfeer in Eindhoven was uitgelaten en gezellig (foto:Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/7 De demonstranten in Tilburg strijden voor de cultuur- en evenementensector (foto: Corrado Francke)

Duizenden actievoerder waren zaterdagmiddag op de been in Eindhoven en Tilburg om te demonstreren tegen het lamleggen van de cultuur- en evenementenbranche door de coronamaatregelen. In Eindhoven deden zeker 5000 demonstranten mee en in Tilburg liepen ook honderden actievoerders mee in de protestmars.

De sfeer was in beide steden uitgelaten en gezellig. Ook in andere steden in Nederland werd zaterdagmiddag actie gevoerd voor de evenementen- en cultuurbranche.

Door de Eindhovense straten trokken 10 verschillende wagens met ieder een eigen muziekstijl van house tot jazz. De protestmars had door de geluidswagens veel weg van een carnavalsoptocht. Er werd gedanst, gelachen en gefeest ondanks dat er een regenbui passeerde. In Tilburg reden zes wagens door de binnenstad.

Een van de deelnemende wagens van de Unmute Us Demonstratie in Eindhoven (foto: omroep Brabant) vergroot

Het was druk in het centrum van Eindhoven tijdens de demonstratie Unmute Us (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision) vergroot

De demonstranten zeggen de coronamaatregelen niet meer te begrijpen. Al anderhalf jaar is de cultuur- en evenementensector zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Dat de Formule 1 laatst doorging met tienduizenden bezoekers en de voetbalstadions voor een groot deel vol zitten, zorgt voor onbegrip onder de deelnemers.

Aandacht gegarandeerd voor deze wagen in de protestmars Unmute Us in Eindhoven (foto:Omroep Brabant) vergroot

Naast strijden voor lossere maatregelen voor festivals en theaters, liepen er ook antivaxxers mee. "We willen dat we weer feestjes kunnen bouwen zonder eerst een staaf in je neus te verdragen en ik vertrouw het vaccin niet."

Bekijk hier een samenvatting van de demonstratie in Eindhoven:

Wachten op privacy instellingen...

Kijk hier de hele livestream terug:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.