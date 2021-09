Eindhoven en Tilburg maken zich op voor grote demonstratie: Unmute Us

Twee weken geleden stonden mensen op het Ketelhuisplein voor Unmute Us (foto: Noël van Hooft). vergroot

Zaterdag is er een grote demonstratie in Eindhoven en een iets kleinere in Tilburg. Er wordt geprotesteerd door betrokkenen uit de cultuur en evenementensector die hard geraakt wordt door de coronamaatregelen. In Eindhoven worden om 14.00 5000 actievoerders verwacht. Tilburg houdt rekening met 750 deelnemers, maar de organisatie hoopt op 1000. Het protest in Eindhoven is zaterdag vanaf twee uur live te volgen bij Omroep Brabant op web, app, Facebook en televisie.

Eerder werd er ook al eens een Unmute Us-protest gehouden in Eindhoven. Op 21 augustus was er een demonstratie op het Ketelhuisplein. Volgens de organisatie kwamen er toen een kleine duizend mensen op af.

Eerder 70.000 actievoerders

Landelijk zijn er 10 steden waar een Unmute Us demonstratie wordt gehouden. Bij een eerder protest deden landelijk ruim 70.000 mensen mensen mee. De evenementenbranche ligt al ruim anderhalf jaar stil. De organisatie hoopt dat deze keer wel een reactie komt vanuit de politiek in Den Haag. In augustus werd er door politici amper over gesproken.

Bij de Unmute Us-demonstratie in Eindhoven wordt er een route gelopen van het Klokgebouw op het Ketelhuisplein op Strijp S, een rondje door het centrum en dan terug naar het Klokgebouw. Er doen tien verschillende wagens aan mee, ieder met een eigen 'thema' of genre zoals dance of rock.

Toezichthouders

Iedereen in de demonstratie kan achter de wagen waarmee diegene zich het meest verbonden voelt. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat er in ieder geval tweehonderd toezichthouders zijn vanuit de organisatie.

Ook in Tilburg rijden er verschillende wagens met sprekers en artiesten, waar deelnemers zich achter kunnen verzamelen. De route loopt van het Stuivesantsplein naar het Willemsplein.

