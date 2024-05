Gedumpte moederpoes met kittens gered uit doos in stromende regen

Bij de Dierenopvang Maasland in Oss kunnen ze het een dag later nog steeds niet geloven. Woensdag werd door de dierenambulance een moederpoes met haar drie kittens binnengebracht. Het jonge kattengezinnetje was gedumpt langs de Wetering in Teeffelen. "Dit had zo verkeerd af kunnen lopen met het nestje. Had ze dan op z'n minst bij ons voor de deur gezet."

Een voorbijganger vond een kartonnen doos met daarin de moederpoes en drie kittens. In de doos waren ook een voer- en drinkbakje en lakens gelegd door de voormalige eigenaar. Maar door de stromende regen was de kartonnen doos stuk gegaan. Zowel de moederpoes als haar kittens waren drijfnat en zaten verstijfd tegen elkaar aan. "Ze moeten echt doodsbang zijn geweest", zegt Sandra van Rooij van Dierenopvang Maasland een dag later.

In deze verregende doos werd het nestje in Teeffelen gevonden (foto: Dierenambulance Maasland).

De voorbijganger belde de dierenambulance. Die nam de diertjes mee naar de opvang in Oss. "Ondanks alles maken ze het goed. De kittens zijn speels en de moederpoes is vriendelijk en zorgzaam", vertelt Van Rooij terwijl ze een van jonkies uit het bakje met kattengrit haalt. "Ze zullen heel bang zijn geweest, maar houden er waarschijnlijk niets aan over." Ze vindt het onbegrijpelijk dat mensen besluiten om een nestje te dumpen. "Een dier heb je in principe voor het leven. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor het baasje niet meer voor een huisdier of nestje kan zorgen. Maar dan zo langs de kant van de weg dumpen, ik zal maar niet zeggen wat ik daar echt van denk."

"Hier is een huisdier in ieder geval veilig."

De frustratie is een dag na de vondst nog goed van haar gezicht af te lezen. "Breng ze alsjeblieft naar ons als je afstand wilt doen van je huisdier. Maar dump ze niet", zegt Van Rooij. Volgens haar komt een dergelijke dumping in haar gebied gelukkig niet vaak voor. Misschien zo'n twee keer per jaar. "Maar elke keer is er eentje teveel. Het is ook strafbaar." Als baasjes afstand van hun huisdier willen doen, dan kan dat bij verschillende opvangcentra. "En soms kunnen we ook meedenken met een baasje en een 'scheiding' voorkomen. Als het niet gaat, dan is een huisdier hier tenminste veilig en kunnen we een nieuw gouden mandje zoeken."

Het kattengezin maakt het inmiddels goed (foto: Collin Beijk)