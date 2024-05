112-nieuws: bestelbus op z'n kant na botsing • drukke avondspits

11.09

De kelder van een verpauperde villa aan de Scholtensboslaan in Roosendaal stroomde vanochtend vol water. De brandweer heeft in afwachting van Brabant Water het water uit de kelder gepompt. Er was op dat moment niemand meer aanwezig in de monumentale villa. De woning wordt al langer geteisterd door inbraken. Vermoedelijk is dit het werk van daklozen. Er wordt rekening mee gehouden dat ook de wateroverlast van vanochtend door ongewenste bezoekers is veroorzaakt.