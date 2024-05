Marjon reist met elektrische landrover door Afrika en heeft een boodschap

Ook al zijn er veel minder stopcontacten, het kan: met een elektrische landrover door Afrika trekken. Daar is Marjon Castelijns uit Den Bosch van overtuigd en ze gaat het in september ook doen, samen met haar 8-jarige dochter Ella. Castelijns wil onderweg voorlichting geven over energie-transitie en klimaatverandering. "Zodat ze de fouten die wij hebben gemaakt kunnen overslaan." Zondag vertelt ze over haar plannen in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

De expeditie is voor Marjon een logische stap: ze woonde 8 jaar in Oeganda. Na haar terugkeer naar Nederland hield ze zich bezig met energietransitie. Dat komt nu mooi samen in een trip van 9 maanden door Oost-Afrika.

In haar jaren in Oeganda richtte Marjon daar een stichting op om kinderen te ondersteunen bij het volgen van onderwijs. Een van die kinderen nam jaren later contact op en liet trots weten dat hij een beurs had gekregen voor een opleiding gericht op winnen van olie en gas. Ze reageerde: waarom niet in de elektrotechniek, dat heeft de toekomst. Maar in Oeganda was net een nieuw olieveld gevonden in een natuurpark en dat wordt aangegrepen voor het economisch ontwikkelen van het land. Zo wordt nu de langste oliepijpleiding ter wereld afgelegd. Energietransitie speelt nauwelijks een rol.

En hoewel Afrika maar enkele procenten van de wereldwijde CO2-uitstoot voor z'n rekening neemt, gaf dit verhaal Marjon de motivatie om terug te gaan naar Afrika, met een elektrische landrover. Om te laten zien dat het kan, ook in Afrika, elektrisch rijden. Ze gaat samen met haar dochter die ze negen maanden lang zelf les gaat geven om te zorgen dat bij terugkomst gewoon over kan gaan naar de volgende klas. Er staan vier landen op het programma: Kenia, Oeganda, Rwanda en Tanzania. Ze wil daar het verhaal vertellen over klimaatverandering, maar vooral ook hoe men in Afrika de vruchten zou kunnen plukken van een energietransitie. "Ja, dat is een grote taak," zegt ze, "maar hopelijk kan ik er een zaadje planten."

Verder in KRAAK.

Cabaretier Lotte Velvet, die 40 jaar geleden geboren werd in Oss als Lotte Vermeulen en opgroeide in Berghem. Ze ging naar Rotterdam om psychologie te studeren en werd forensisch psycholoog. Daarnaast treedt ze sinds 2020 op als cabaretier. Nu met haar tweede programma: Carroussel.

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal vertrekt na vijf roerige jaren. Hij blikt terug en vooruit op zijn afscheid aanstaande donderdag.

KRAAK. wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.