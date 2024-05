Nadat honderden apen zijn afgemaakt wil provincie einde aan proefdierhandel

De provincie Brabant gaat de minister oproepen om handel in proefdierapen in Nederland niet langer toe te staan. Een motie van de Partij voor de Dieren die daarom vraagt is aangenomen in Provinciale Staten. De motie komt na het nieuws dat honderden apen die via apenhandelaar Hartelust in Tilburg zijn geïmporteerd voor dierproeven, zijn afgemaakt omdat een aantal dieren besmet bleek met de zeer besmettelijke longziekte tuberculose (tbc).

Apenhandelaar Hartelust in Tilburg importeert apen die bedoeld zijn voor dierproeven. De dieren komen uit het buitenland om vervolgens weer te worden verhandeld aan onderzoekscentra in andere landen. De 480 Java-apen kwamen in februari vorig jaar vanuit Vietnam naar Tilburg om naar meerdere landen te worden geëxporteerd.

Apen afgemaakt

Zowel in Spanje als in Frankrijk zijn er meldingen gedaan dat een aantal apen uit deze groep tbc had. Hartelust in Tilburg besloot daarop alle andere apen die daar nog waren af te maken, ook de dieren die niet besmet bleken te zijn. Dat bevestigt het Ministerie van LNV in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

In Brabant willen de Provinciale Staten nu af van de handel in deze dieren. Ellen Putman, statenlid voor de Partij voor de Dieren zegt: "We willen voorkomen dat dit bedrijf nog een keer besmette apen over Europa verspreidt, met alle risico’s voor de volksgezondheid van dien." Volgens de Partij voor de Dieren zijn alleen al in Tilburg tientallen apen gedood nadat de tbc-besmetting was ontdekt. Het ging daarbij om zowel zieke als gezonde dieren.

Bedreigde diersoort

De Java-aap is een bedreigde diersoort als gevolg van grootschalige wildvang voor dierproeven. De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) riep eerder al op om geen apen af te nemen van de handelaar in Tilburg omdat niet kan worden uitgesloten dat de dieren illegaal zijn gevangen.

Voor de Partij voor de Dieren in de Staten is het glashelder. "Door de coronacrisis weten we maar al te goed welke grote risico's er kleven aan ziekten die van dieren op mensen kunnen overspringen. De medewerkers van het handelsbedrijf zijn getest, maar niet allemaal. Welke risico’s nemen we hiermee? Hartelust is niet een bedrijf om trots op te zijn."

Handel stoppen

Brabant heeft al een plan opgesteld om het aantal dierproeven af te bouwen. Daar is Putman dan ook blij mee, maar het is niet genoeg. "Je moet je afvragen of je zo'n handelaar in Tilburg wel wilt hebben. Daarom roepen we de minister op om de handel te stoppen."

"Goed dat vanuit de Brabantse politiek nu zo'n duidelijk signaal is gekomen dat we niet willen meewerken aan deze ellendige handel in apen voor minstens zulke ellendige dierproeven. Het is een smet op Brabant dat we een bedrijf huisvesten dat duizenden apen per jaar verscheept, en ontzettend fijn voor de apen dat we nu hebben opgeroepen hiermee te stoppen," zegt Putman.

De motie van de Partij voor de Dieren werd gesteund door 40 van de 52 aanwezige Statenleden. Tegen stemden 50 Plus, BBB, ChristenUnie/SGP en Ja21."

