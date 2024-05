Deze 220 miljoen jaar oude mega-salamander staat nu in het Oertijdmuseum

220 miljoen jaar oud, bijna twee meter lang en met vier rijen scherpe tanden. "Eigenlijk is het een soort monster", vertelt Maarten de Rijke (24) van het Oertijdmuseum in Boxtel. Duizenden uren heeft hij met collega's en vrijwilligers gewerkt om de vondst van de Metoposaurus tentoon te stellen. En nu is eindelijk de onthulling.

Een Metoposaurus is, simpel gezegd, een gigantische salamander, maar dan al 200 miljoen jaar hartstikke dood. Ze leefden alleen in de zee en aten visjes. En deze specifieke knapperd is helemaal uit Polen overgekomen, om hier in Boxtel met zijn platte kop kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Grapje natuurlijk. Geen nachtmerries hier, want dit skelet is juist de droom van elke paleontoloog. 85 procent van de botten in dit splinternieuwe, maar eigenlijk stokoude, skelet is namelijk écht. Ergens gevonden in een kleigroeve in Krasiejów, in Polen. En daarna zorgvuldig ontdaan van alle rotzooi door de fluwelen handschoenen van het team van Maarten. "Het is een soort IKEA-bouwpakket", grinnikt hij.

"Zelfs het exemplaar in New York is niet zo compleet als deze."

De andere 15 procent is gemaakt met een 3D-printer, tot ze de Metoposaurus compleet hadden. Maarten stráált van trots, naast de vitrine. "Zelfs het exemplaar in New York is niet zo compleet als deze." Het team is er uiteindelijk ruim drie jaar mee bezig geweest. Duizenden uren gingen zitten in het blootleggen van de botjes en het bouwen van een frame om de botjes in te zetten. Zelfs de medewerkers van de Poolse universiteit zijn naar Boxtel gekomen, om de onthulling mee te maken. Zij hebben de Metoposaurus daar gevonden, in een soort massagraf. Waarschijnlijk is het daar beland na een grote overstroming, 220 miljoen jaar geleden, waardoor allerlei botten op een hoop zijn gespoeld. De universiteit had zelf niet genoeg mankracht en materieel om de vondst te prepareren. Dus werd het museum en preparatielab in Boxtel om hulp gevraagd. En dat bleek een goed idee.

"De Metoposaurus is wel mijn lievelingsamfibie geworden."