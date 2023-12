Dino-ei van miljoenen jaren oud zorgt voor beste jaar ooit in Oertijdmuseum

Het Oertijdmuseum in Boxtel deed het afgelopen jaar de ene vondst na de andere. Voor directeur René Fraaije zijn er vier belangrijke momenten geweest, maar één steekt er met kop en schouders bovenuit. “Het grootste hoogtepunt was het dino-ei van 70 miljoen jaar oud met een embryo erin."

Na twee coronajaren was het even opkrabbelen voor het Oertijdmuseum, maar 2023 maakt alles weer goed. "We hebben een heel uniek jaar gehad. 2023 zullen we ons nog lang herinneren”, zegt René. Als elfjarig jongetje dook hij al in de wereld van de paleontologie. "Ik ben hier helemaal in gegroeid en ik heb dit museum zelf opgebouwd. Ik weet dus waar de wetenschap behoefte aan heeft en wat het publiek leuk vindt."

In januari werden 33 dinosauruseieren van het museum gescand in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Op de CT-scan was te zien dat er in een van de fossiele eieren iets zat. Het ei ging vervolgens naar Delft waar nog betere apparatuur werd ingezet. Er bleken inderdaad botten in het ei te zitten en dat werd wereldnieuws. "Er zijn zelfs mensen uit het buitenland naar ons toegekomen om de dino-eieren te zien."