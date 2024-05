Vrouw (36) werd met 17 messteken om het leven gebracht: 'Spijt me heel erg'

Een 36-jarige man wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin met zeventien messteken om het leven te hebben gebracht. De fatale steekpartij was op 4 februari midden in de nacht op de Pastoor Petersstraat in Eindhoven. Ismaël I. had eigenlijk de vriend van het slachtoffer willen steken, maar de vrouw ging ertussen staan en werd geraakt.

Dat vertelde hij aan zijn broer, meldde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Bosch. "Het spijt mij heel erg, ik wilde haar niet verwonden. Ik hou nog steeds van haar", zei I. tijdens de zitting. Nabestaanden van de vrouw waren vrijdagmiddag in de rechtszaal aanwezig bij de inleidende zitting, die ongeveer een halfuur duurde. Het slachtoffer is een 36-jarige vrouw van Turks-Bulgaarse afkomst. De vrouw liep in de nacht van de moord met een man vanaf het Stratumseind naar de Pastoor Petersstraat. Daar kwamen ze een tweede man, Ismaël I. tegen. Hij stak de 36-jarige vrouw neer. Verschillende mensen schoten de vrouw te hulp, maar dat mocht niet meer baten. Ze werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en overleed daar. Gevlucht naar België

I. ging er na de dodelijke steekpartij vandoor richting België, maar meldde zichzelf een paar dagen later bij de politie daar. Hij bekende waar hij het mes had weggegooid. Op die plek werd ook bloed van het slachtoffer gevonden. Volgens het OM laten de gevonden berichten zien dat de man er erg veel moeite mee had dat zij de relatie had verbroken. De berichten begonnen smekend, maar werden steeds bozer en dwingender. Hij zou de vrouw voor de steekpartij erg vaak hebben gebeld. Opgewacht

Uit camerabeelden blijkt ook dat hij haar vermoedelijk al enige tijd stond op te wachten. Het OM eiste dat Ismaël I. langer vast blijft zitten, daar ging de rechtbank vrijdag in mee. De volgende voorbereidende zitting is op 20 augustus. De steekpartij gebeurde in het centrum van Eindhoven: