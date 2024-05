Jongen (14) mishandeld bij school, dader gezocht: ‘Wees een vent, meld je'

Een jongen van veertien is afgelopen december ernstig mishandeld bij het Yuverta VMBO aan de Locatellistraat in Eindhoven. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt in een getuigenoproep. Als de dader zich niet binnen een week meldt, wordt een herkenbare foto verspreid. "Wees een grote vent en kom je verantwoorden voor je daden."

Het gebeurde op 12 december. De jongen van veertien was rond halfdrie klaar met school en stond op het punt om zijn fiets te pakken en naar huis te gaan. Op dat moment wordt hij aangesproken door een voor hem onbekende jongen. "Die beschuldigt hem van iets waar hij geen weet van heeft", laat de politie weten. De jongen wordt tegen de grond geslagen. "Het regent klappen", zegt de politie. "De onbekende jongen blijft maar op hem inslaan met gebalde vuisten, terwijl hij op de grond ligt." 'Dit mag niet ongestraft blijven'

Andere leerlingen zagen het gebeuren. De politie is niet alleen op zoek naar de dader, maar vraagt die getuigen ook om te reageren op de oproep als ze weten wie de dader is. "Want dit mag niet ongestraft blijven." In de oproep richt de politie zich tot de mishandelaar. "Herken je jezelf? Wees dan een grote vent en kom je verantwoorden voor je daden. Meld jezelf bij de politie. Zo niet, dan tonen we je over een week herkenbaar op politie.nl en onze social media-kanalen", laat de politie weten.