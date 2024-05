Iemand aanwezig in beschoten huis: 'Dit had heel anders kunnen aflopen'

In het huis aan de Karel de Stoutestraat in Oss dat vrijdagavond werd beschoten, was op dat moment 'zeker een persoon' aanwezig. Dat maakte de politie zaterdag bekend.

De beschieting vond plaats rond negen uur. Er werden meerdere schoten afgevuurd op een raam. Niemand raakte gewond. "Maar dit had zeker anders kunnen aflopen", laat de politie weten. Verdachte

De politie is onmiddellijk een onderzoek gestart. Er zijn sporen veiliggesteld in de omgeving van het huis en er heeft een buurtonderzoek plaatsgevonden. De reden voor de beschieting is voor de politie nog onduidelijk. Op camerabeelden is een verdachte te zien. Het gaat om een man die donkere kleren droeg. Na het lossen van de schoten liep de man weg richting de Isabella van Portugalstraat. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: In het raam op de eerste etage van het huis waren meerdere kogelgaten te zien