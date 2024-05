Dartsfans genieten van wereldtop in eigen land: 'Dit is echt schitterend!'

Wie niet beter weet, zou kunnen denken dat in Rosmalen carnaval alvast begonnen is. Maar het is toch echt het Dutch Darts Championship dat dit weekend in het Autotron wordt gehouden.

Dat is niet zomaar een dartstoernooi, want veel internationale en nationale toppers spelen er. En dat trekt natuurlijk ook veel dartsfans en die maken er verkleed en met heel veel bier een groot feest van. "Je hoeft niet eens van darts te houden, als je maar van gezelligheid houdt, dan heb je het hier prima naar je zin." Kijk hier naar dit dartfeestje: