NAC op koers voor Eredivisie, finaleplek play-offs is binnen na voetbalshow

Wie twee weken geleden had gezegd dat NAC mee zou strijden om promotie, was voor gek verklaard. Hoe anders is het nu, want de ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel is door de overtuigende 0-3 winst op FC Emmen door naar de finale van de play-offs. Komende dinsdag en zondag gaat NAC strijden om een ticket voor de Eredivisie. De spanning zal te snijden zijn bij iedereen met een geel-zwart hart.

Met PSV, RKC Waalwijk en Willem II heeft Brabant volgend seizoen drie Eredivisieclubs binnen de provinciegrenzen. Of NAC de vierde gaat worden? Op basis van de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie en het matige spel zullen er weinig supporters geloof hebben gehad in een hele snelle terugkeer naar het hoogste niveau.

Vertrouwen

Maar dan zijn daar de play-offs met het uitgebluste Roda JC als ideale tegenstander in de eerste ronde. Met een 3-1 winst in het eigen Rat Verlegh Stadion en een 0-5 overwinning in Kerkrade werd het chagrijn ingeruild voor een flinke portie vertrouwen. Van een kansloze onderneming tot een belangrijke promotiekandidaat en dat in 180 minuten voetballen.

Met FC Emmen trof NAC een stugge tegenstander in de tweede ronde. Maar ook geen team dat de hele competitie indrukwekkend speelde en dus lagen er kansen voor de Bredanaars. In de heenwedstrijd zag het er op basis van de eerste helft goed uit wat NAC liet zien, maar de 1-0 voorsprong werd na rust weggeven tegen een sterker FC Emmen: 1-1.

Op basis van het gelijkspel leken de Emmenaren in de return zaterdagavond licht de favoriet. Binnen een kwartier liet NAC echter zien niet voor niets de lange reis te hebben gemaakt. Door goals van de ijverige Sigurd Haugen en een kopbal van verdediger Jan van den Bergh stond het na een kwartier al 0-2. FC Emmen was niet bij machte om er iets tegenover te stellen. Wel had NAC geluk dat een overtreding van Dominik Janošek 'slechts' met geel werd bestraft, want er zullen ook scheidsrechters zijn die dit anders beoordelen.

Prachtige goal

Kon NAC dit niveau na rust volhouden? Het antwoord is ja en na 56 minuten maakten de gasten er zelfs 0-3 van. Aanvaller Roy Kuijpers knalde op prachtige wijze de beslissing tegen de touwen. Loopwonder Aimé Omgba maakte korte tijd later zelfs de vierde NAC-goal, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel.

FC Emmen had de hoop opgegeven en creëerde na 70 minuten pas de eerste kans. Pepijn van de Merbel gaf zijn visitekaartje nog eens af door goed in te grijpen. Hij is bezig aan zijn laatste wedstrijden bij NAC maar laat zien veel potentie te hebben. Voorin kreeg NAC nog kansen op de 0-4, maar in de stand kwam geen verandering meer.

Finale

Voor NAC breekt een zeer spannende week aan. Komende dinsdagavond om 20.00 uur neemt NAC het in eigen stadion op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Excelsior en ADO Den Haag. Zondagavond 2 juni om 18.00 uur is de allesbeslissende return. En daarna wacht er mogelijk een enorm feest in de Bredase straten.