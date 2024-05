NAC vol vertrouwen na bereiken finale: 'Breda zal helemaal gek worden'

'Van zero naar hero en dat in een paar weken.' Middenvelder Casper Staring spreekt van een tot nu toe knotsgek seizoen van NAC. Zijn ploeg plaatste zich zaterdagavond voor de finale van de play-offs om een plaats in de Eredivisie door FC Emmen met 0-3 te verslaan. "De buitenwacht heeft ongetwijfeld gedacht wat we in de play-offs te zoeken hadden. Wij konden maar één ding doen en dat is onze supporters geven wat ze verdienen: strijd en resultaten."

NAC kwam op bezoek bij FC Emmen geen moment in de problemen. Staring: "Ons begin was fantastisch met twee snelle goals en dan misten we nog een grote kans. We waren een stuk scherper dan in de heenwedstrijd. De geweldige 0-3 van Roy Kuijpers zorgde ervoor dat FC Emmen gebroken was. Al kan een bal altijd verkeerd vallen en met het thuispubliek erachter kunnen er rare dingen gebeuren. Maar wij kwamen niet in de problemen en op de counter waren we gevaarlijk."

Staring merkt dat na de 0-3 winst op FC Emmen het verwachtingspatroon hoog is. "Natuurlijk krijg je vertrouwen als je wint, dat zal onze tegenstander in de finale ook hebben. Onze supporters hebben ons weer fantastisch gesteund en dat belooft wat voor dinsdag. Ik verwacht een enorme heksenketel in eigen stadion."