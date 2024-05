Nazivlaggen en beelden Hitler te koop op terrein oorlogsmuseum: 'Ongepast'

Hakenkruizen, nazivlaggen of borstbeelden van Hitler: het was dit weekend allemaal te koop op het terrein van Oorlogsmuseum Overloon. Het museum organiseerde het jaarlijkse evenement Militracks, met een markt waar deze spullen in veelvoud te koop waren. Verschillende verontwaardigde bezoekers hebben zich bij Omroep Brabant gemeld. "Dit is totaal ongepast", zegt bezoeker Paul (48).

In Nederland is het openlijk dragen van hakenkruizen verboden. Dit was níet toegestaan op het evenement. "Het verkopen of bezitten van spullen uit de Tweede Wereldoorlog is niet verboden", benadrukt Andreas Smulders, die de markt organiseert vanuit Oorlogsmuseum Overloon. Toch levert het wel discussie op. Verkoopsite Marktplaats kiest er bijvoorbeeld voor om alle nazispullen van haar site te weren, zo staat in de regels van de verkoopgigant.

Ook bezoeker Frank Gijssen doet zijn beklag. "Het is een markt waarbij je struikelde over hakenkruizen en SS-tekens. Wat een tegenvaller en wat een ongemakkelijke ervaring", meldde hij. "Waar mensen openlijk met nazisymboliek op kleding en hoofddeksels in het museum rondlopen en zich staan te verheerlijken aan Duits oorlogsmaterieel."

Omroep Brabant nam de proef op de som. Voor 15 euro kocht onze verslaggever een rode band met een hakenkruis erop. De marktkoopman stelde geen vragen en vroeg jonge kopers ook niet om hun leeftijd. Alleen contant betalen was mogelijk, geld pinnen kon bij de museumkassa, vertelde de verkoper. Bij tientallen kramen lagen nazispullen zoals vlaggen, sieraden, beelden of kleding. Sommige hakenkruizen waren afgeplakt, veel ook niet.

Hakenkruizen afplakken

"Ik snap de geschokte reacties. We krijgen hier heel veel mails over en leggen het met alle liefde uit", vervolgt Smulders. "We vragen de verkopers om alle hakenkruizen af te plakken." Hij benadrukt dat de markt gericht is op verzamelaars met kennis van de materie. "Het laatste wat we willen is het gedachtegoed verheerlijken." Of te voorkomen is dat het in verkeerde handen belandt? "Dat kun je nooit. Je kunt deze spullen ook gewoon via webshops bestellen."

Moet je dit wel willen faciliteren als museum, op een militair-historische plek als Overloon? "Als onderdeel van een evenement wel. We zijn strenger dan de Nederlandse wetgeving voorschrijft. Het afdekken van nazilogo's vragen we zelf." Hij noemt het een 'lastig krachtenveld' en zegt dat dit in Duitsland niet mag en in België wel. Hij zegt dat politie en organisatie er bovenop zitten om illegale zaken te voorkomen.

Het leverde op de markt deze zondag hoe dan ook veel discussie op. "Verkopen zou niet moeten kunnen. Je mag dit alleen laten zien in een historische context, dus niet verkopen", zegt Fabian, een Duitser. Bezoeker Mario de Nijs denkt daar anders over: "Als je dit niet wil zien, dan moet je hier niet naartoe komen."