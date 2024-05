Duwboot gezonken, een van de opvarenden moet zich laten behandelen

Hulpverleners in actie op de Merwede nadat een duwboot was gezonken (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). Veel hulp ingeschakeld na het ongeluk (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). Het scheepvaartverkeer kan erlangs (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). Ook de brandweer werd ingeschakeld (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). Volgende 1/5 Door nog onbekende oorzaak is zondagmiddag op de Merwede bij Sleeuwijk een duwboot gezonken. Eén van de drie opvarenden moesten zich medisch laten behandelen.

Op de Merwede is zondagmiddag bij Sleeuwijk een duwboot gezonken. Er waren drie bemanningsleden aan boord. Eén van hen is volgens de politie en Rijkswaterstaat in het water terecht gekomen. Een binnenvaartschipper wist deze persoon eruit te halen, waarna het slachtoffer zich medisch kon laten behandelen. De boot zonk rond halfvijf en twee uur later was de berging nog aan de gang. Het scheepvaartverkeer heeft er geen last van.