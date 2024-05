112-nieuws: auto op de kop in de sloot • gaslek in Vught

22.31

Een auto is vanavond rond kwart over tien op de Europalaan in Kaatsheuvel van de weg geraakt. Vervolgens raakte de auto een lantaarnpaal en een boom en is daarna in brand gevlogen. De bestuurder is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar is wel door de politie aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Of dat van drank of drugs was, is nog niet duidelijk.