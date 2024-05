112-nieuws: rook uit stopcontact • man doet behoefte vanaf brug

09.53

In een huis aan de Isabella van Portugalstraat in Oss is een bewoner vanochtend goed geschrokken. Ze zag rook uit een van de stopcontacten komen. Het stopcontact was ook deels weggesmolten.

Na een controle van de brandweer bleek van brand geen sprake. Het zoontje van de bewoonster kreeg direct na aankomst van de brandweer een knuffelbeertje uitgereikt. Ook mocht hij even later nog op de foto in de brandweerauto.