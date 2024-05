112-nieuws: schoten gelost in Rosmalen • vrachtwagen sleept auto mee

15.20

De politie Oost-Brabant zoekt getuigen en camerabeelden van een schietpartij op zondag 26 mei rond kwart over tien in Rosmalen. De politie werd die avond gebeld omdat er schoten waren gehoord. Er bleek inderdaad geschoten te zijn, maar gelukkig waren er geen gewonden. Agenten die enkele minuten later ter plaatse waren, hebben sporen veiliggesteld en hebben getuigen gehoord. Heeft u informatie over wat er die avond gebeurd is, of beelden? De politie roept op dit te delen. Dit kan telefonisch of online en anoniem.

