Krezip-zangeres Jacqueline Govaert trouwt na 25 jaar met Ivo: 'Eindelijk'

Zangeres Jacqueline Govaert is vrijdag getrouwd met haar grote liefde Ivo Maissan. "Een droombruiloft", laat de zangeres van de Tilburgse band Krezip weten op Instagram.

"Na bijna 25 jaar verkering zijn we eindelijk getrouwd, en hoe!", laat Jacqueline weten op Instagram. "Op 24 mei kreeg ik dit als verrassing (!) van m’n grote liefde Ivo We zijn ongelofelijk dankbaar dat we het zo hebben mogen vieren, met onze vrienden en familie om ons heen."

"Het was een magische dag!", blikt de zangeres terug "Mijn vader gaf me weg, de kinderen waren bruidsmeisjes en ringenaangever, er was karaoke, een trouwkaart van Joost Swarte en heerlijk eten aan lange tafels op het gras en toen kwam Danny Vera ook nog eens voor ons zingen. Deze 24 mei 2024 is mijn nieuwe lievelingsdag!"

