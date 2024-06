Gelukkig hebben we de foto's nog: Guus en Groots door de jaren heen

Over een paar dagen begint Guus Meeuwis (52) aan zijn laatste Groots met een Zachte G-concerten. Het begon allemaal in 2006, de toen 34-jarige Tilburgse zanger zag een jongensdroom uitkomen in het Philipsstadion. Na zeventien edities komt er woensdag 26 juni een einde aan één van de langstlopende concertreeksen van de Benelux. Gelukkig hebben we de foto's nog: Guus Meeuwis en Groots van jaar tot jaar.

2006: Een droom die uitkomt

34-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Eerste editie Groots met een Zachte G (foto: Modestus)

2007: Groots-trein dendert door

35-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Tweede editie Groots met een Zachte G (foto: Modestus)

2008: Brabantser kan niet

36-jarige Guus Meeuwis samen met de destijds 34-jarige Frans Bauer (foto: ANP).

Derde editie Groots met een Zachte G (foto: Modestus)

2009: Het jaar dat Guus Meeuwis ook in Friesland laat zien wat Groots is

37-jarige Guus Meeuwis (foto: Omroep Brabant).

Vierde editie Groots met een Zachte G (foto: Omroep Brabant)

2010: Het Groots-Circus voor het vijfde jaar in het Philipsstadion

38-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Vijfde editie Groots met een Zachte G (foto: Omroep Brabant)

2011: Guus Meeuwis wordt eereburger van Brabant

39-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Zesde editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2012: Studentikoze Guus verdwijnt steeds meer

40-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Zevende editie Groots met een Zachte G (foto: Modestus)

2013: Groots met een bigband

41-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Achtste editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2014: Oranjeboven

42-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Negende editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2015: Guus stijgt boven het publiek uit

43-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Tiende editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2016: 11 keer, een Carnavalesk jubileum

44-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Elfde editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2017: Guus en het podium veranderen, maar de confetti blijft

45-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Twaalfde editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2018: Nog altijd de energie van de jonge Guus

46-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Dertiende editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2019: Grijze haren worden zichtbaarder

47-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Veertiende editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2020 en 2021: Geen Groots, wel een coronacoupe

48-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

49-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

2022: In een Brabntse-rok op het podium

50-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).

Vijftiende editie Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2023: De één-na-laatste

51-jarige Guus Meeuwis (foto: ANP).