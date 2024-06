Hitte of natte voeten in de stad: zo gaan gemeenten de strijd aan

Het was een wake-upcall voor de gemeente Tilburg: 26 juli 2018 was de textielstad een van de heetste plekken van Europa, warmer dan bijvoorbeeld Rome of Lissabon. Een jaar later liep het kwik in de stad zelfs op tot boven de 40 graden. “We moeten hitte en wateroverlast door klimaatverandering aanpakken. Dat kunnen we als gemeente niet alleen”, zegt de Tilburgse wethouder Evelien Kostermans.

Temperaturen van 37 graden of hoger, het is uitzonderlijk. Maar volgens wetenschappers zet klimaatverandering door en moeten we rekening houden met extreme warmte. In de binnenstad van Tilburg kan het acht graden warmer worden dan in het buitengebied. Het verbaast Bert Heusinkveld, onderzoeker van de Wageningen University & Research, niet dat Tilburg moordend heet kan worden.

“Waar in Eindhoven groene gebieden ver de stad inlopen heeft Tilburg veel bebouwing", geeft hij aan. Dat komt volgens de onderzoeker omdat Tilburg vroeger een industriestad was. "Bomen werden gekapt en struiken moesten wijken. Er is ook niet veel schaduw van bomen of verkoelend water. Waardoor de hitte blijft hangen. Tilburg is ook nog eens op zandgrond gebouwd, die warmt snel op.”

De hitte in 2018 was dus een wake-upcall voor de gemeente Tilburg. “Er is veel verstening in de binnenstad. Denk aan stenen daken, muren en tegels. We komen van ver”, zegt wethouder Evelien Kostermans. “Het is heet en het is te nat", gaat ze verder.

"Daar doen we in rap tempo iets tegen. In buurten en bij schoolpleinen gaan stenen eruit en gaan planten, struiken en bomen erin." "We zorgen dat het rioolsysteem niet overstroomt bij forse buien. Daarnaast koppelen we waar dat kan regenpijpen af van het riool. Het regenwater loopt vervolgens de groenstroken in en planten en bomen maken er dankbaar gebruik van.”