Verdroging van haar stad maakt Lucy verdrietig: 'Doet me pijn'

Tilburg moet meer bomen en planten krijgen en er moeten meer beken en waterpleinen in de stad komen. Dat vindt klimaatburgemeester van de stad, Lucy Bathgate. “We hebben te maken met een enorme verdroging van de stad. Dat doet me echt pijn om te zien. Meer beken en bomen helpen om het koeler te maken. Het kan wel tien graden in hitte schelen.”

Floor Foole & Marleen Kuijsters Geschreven door

Vijf jaar geleden realiseerde Lucy haar droom. Door haar stroomt er weer water door het Spoorpark van Tilburg. In het park is een vijver, een beek en een waterplein, goed voor zo’n 2170 kubieke meter bergingscapaciteit voor regenwater. Dat zijn tienduizend regentonnen. De vijver vangt het regenwater op. Dat water kan in het grondwater trekken en helpt zo om verdroging tegen te gaan, fijn voor planten en dieren. En meer bomen, struiken en planten betekent ook meer verkoeling.

Water in het Spoorpark in Tilburg (beeld: Omroep Brabant).

“Ik ben heel gelukkig met het Spoorpark maar hier stopt het niet", benadrukt Lucy. "Door klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer met heftige hitte en stevige wateroverlast. Het kan in Tilburg nog steeds angstaanjagend heet worden en heel droog. Dat maakt me echt verdrietig. Hier moeten we mee aan de slag.”

"Het Besterdplein stond vroeger bijvoorbeeld vol met bomen."

“Vroeger waren er in Tilburg 35 beken. Die zijn allemaal verdwenen door de industrie. Ook is er veel groen verdwenen. Het Besterdplein stond vroeger bijvoorbeeld vol met bomen. Maar die hebben plaatsgemaakt voor parkeerplaatsen. Ik wil die bomen en die beken weer terughalen. We hebben dit nodig om tegenwicht te geven aan al de regen die valt, en de hete dagen”, zegt Lucy. Om bomen terug te krijgen in het straatbeeld heeft Lucy de ‘Buurtbomen Kansenkaart’ (buurtbomen.nu) bedacht. Een kaart waarop buurtbewoners zelf kunnen aangeven waar ze meer bomen en planten zouden willen hebben en waar ze mee willen werken om ze neer te zetten en te onderhouden. Een initiatief dat wordt ondersteund door de gemeente.

Meer groen in het straatbeeld in Tilburg (beeld: Omroep Brabant).

Zo hebben onlangs buurtbewoners in de Acaciastraat plantvakken aangelegd en is er in die straat meer dan honderdvijftig vierkante meter aan bloemen en planten bijgekomen. Maar voor Lucy is dit nog niet genoeg.

"Je wordt gewoon blij van meer natuur. Mensen worden er gelukkiger van."

“De helft van Tilburg bestaat uit particuliere tuinen. Daar kunnen veel meer bloemen, planten, bomen, struiken en vijvers in", zegt ze enthousiast. "We zijn al in 2016 begonnen om duizend tuinen in Tilburg aan te pakken. Dat is ons gelukt en we hopen dat mensen zelf ook tegels uit hun tuinen halen en er gras, planten en vijvers voor terugplaatsen om zo mee te helpen om Tilburg koeler te maken en beter in te richten met oog voor het veranderende klimaat.” Behalve verkoeling bieden meer planten en bomen en meer vijvers en beken ook nog iets anders, weet Lucy: “Je wordt gewoon blij van meer natuur. Mensen worden er gelukkiger van. Het is goed voor ons welzijn.”

Groen is goed voor ons welzijn (beeld: Omroep Brabant).